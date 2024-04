O influenceriță din Irak a fost împușcată mortal în fața casei sale. Ea mai fusese în trecut acuzată de „imoralitate” pentru că postase clipuri cu ea conducând, dansând sau stând în fața unei oglinzi.

O anchetă a fost deschisă de poliția irakiană.

Potrivit Sky News,

Om Fahad a fost împușcată mortal de un bărbat aflat pe o motocicletă. Atacatorul s-a prefăcut că-i livrează mâncare.

Well-known Iraqi social media influencer Om Fahad, whose real name is Ghufran Sawadi, was shot and killed outside her home in Iraq

The Reasons many people discussed that she is wearing tight close and the so called protector of Islam got offended #iraq

pic.twitter.com/eWM6ph9b66