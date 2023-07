Video viral: cum a fost demascată o influenceriță care "murea" de grija planetei VIDEO

Profesia de influencer pe rețelele sociale poate aduce venituri consistente. Mai ales dacă te lauzi cu multe fapte bune.

Însă totul se poate întoarce împotriva ta dacă toate acele fapte bune se dovedesc a fi doar de fațadă.

Așa i s-a întâmplat unei așa-zise influencerițe care a dorit să își sporească popularitatea.

Având ajutorul unei prietene, ea a fost filmată cum strânge gunoaiele de pe o plajă din Bali și se chinuie din răsputeri să care sacii plini de deșeuri menajere.

De îndată ce filmările au ieșit așa cum trebuie, sacii de gunoi au și fost lăsați pe plajă în bătaia vântului, influencerița uitând complet de "fapta ei bună".

Un martor al incidentului poate fi auzit strigând la cele două femei în timp ce se îndepărtează. "Hei, ați lăsat pungile acolo", a spus turista. Cele două femei pur și simplu au ignorat remarcile ei și au plecat.

Un amator a filmat întreaga scenă, iar videoclipul a devenit imediat viral, oamenii fiind revoltați de comportamentul personajului principal.

Vedeta radio Deanna Carbone, despre care s-a spus inițial că e personajul poveștii, a negat că ea a fost influencerul din clip.

"În cazul în care ați ratat asta, am fost ținta unui atac pe rețelele de socializare pentru că cineva, undeva, a decis că un videoclip cu o fată care lasă un sac de gunoi pe plajă sunt eu", a scris Deanna Carbone pe Instagram.

