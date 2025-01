Un influencer român dezvăluie cât a dat pe o bere și o porție de cartofi pe o plajă din Caraibe VIDEO

Un influencer român care s-a dus în vacanță pe o plajă din Caraibe povestește într-un clip pe TikTok câți bani a cheltuit pe o bere și o porție de mâncare.

Marian Ionescu spune că a ajuns pe una dintre cele mai frumoase insule din Caraibe.

De asemenea, bărbatul a ținut să le împărtășească urmăritorilor cât a cheltuit pe plaja respectivă, potrivit observatornews.ro.

„Sunt în Grand Turk, în Caraibe. E cea mai frumoasă plajă pe care am vizitat-o până acum aici. Am venit cu un vas de croazieră care a acostat fix lângă plajă. Nu a trebuit să luăm taxi, nu a fost necesar să cheltuim niciun leu. Am coborât de pe vas și am ajuns pe plajă. Apa este ca-n Maldive. Se plătește cu dolari”, a spus influencerul în clipul postat pe TikTok.

Prețurile

Conform acestuia, o bere Corona ajunge la 9 dolari (43 de lei), un cocktail este între 11 și 12 dolari (52-57 de lei), iar o porție de pui cu cartofi prăjiți poate ajunge până la 25 de dolari (aproape 120 de lei).

Urmăritorii bărbatului sunt de părere că prețurile de pe plaja din Caraibe sunt destul de mari pentru o bere sau pentru o porție de cartofi prăjiți.

„Scump, 9 dolari o bere...”, scrie unul dintre urmăritorii influencerului, iar altul adaugă ironic: „Ieftin rău”.

Marian Ionescu (mariciu.ro) are aproximativ 145.000 de urmăritori pe platforma TikTok.

Ads