Consiliul Național al Audiovizualului impune noi reguli pe rețelele sociale. Influencerii vor fi amendați dacă nu le vor respecta

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 10:03
293 citiri
Noi reguli pentru rețelele sociale FOTO Pixabay

Influencerii din România vor trebui să își marcheze clar postările plătite și să se înregistreze la Consiliul Național al Audiovizualului, pentru ca publicul să știe când urmărește o reclamă mascată. Noile reguli vin pe fondul creșterii pieței de conținut online și urmăresc să aducă mai multă transparență și responsabilitate în relația dintre creatori și urmăritorii lor.

Creatorii de conținut vor fi obligați să se înregistreze la Consiliul Național al Audiovizualului ca să fie mai ușor de monitorizat, arată Știrile ProTV.

"Cine îi urmărește să înțeleagă că este o comunicare comercială, adică ei au fost plătiți să facă comunicarea respectivă, în cazul în care vorbim de reclamă. În cazul în care acești influenceri nu fac acest lucru atunci sigur intervin anumite sesizări care ajung la noi sau la CNA", spune Oana Cociașu - președinta Consiliului Român pentru Publicitate.

Influencerii trebuie să marcheze postările plătite, astfel încât publicul să știe că sunt publicitare, folosind etichete vizibile precum #Publicitate, #Sponsorizat sau #ParteneriatPlătit.

"Atâta timp cât ai un lucru de postat și ai dubii în privința acelei postări, ar fi mai bine s-o lași deoparte. Sunt campanii care nu sunt pentru mine, nu sunt pe modelul meu sau simți că nu este ceva în regulă. Mi se pare absolut normal ca consumatorul de conținut să vadă dacă este o postare plătită", spune Alex Delea care are aproape 16 milioane de aprecieri pe Tik Tok și în jur de 200.000 de urmăritori pe Instagram.

Anul trecut, aproximativ 50.000 de persoane din România au derulat cel puțin o campanie plătită în mediul online. Dintre acestea, doar 150 depășesc pragul de 500.000 de urmăritori.

Nerespectarea regulilor poate atrage amenzi sau blocarea conturilor, iar veniturile obținute sunt considerate impozabile de către ANAF și trebuie declarate corect.

