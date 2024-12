Tiktokerii români care l-au ajutat pe Georgescu să câștige în primul tur al alegerilor au fugit din țară, scrie publicația Politico

Influencerii români TikTok care au promovat activ pe rețeaua de socializare un candidat prezidențial pro-rus de extremă dreapta și care sunt suspectați că au participat la falsificarea rezultatelor primului tur au fugit din țară, deoarece autoritățile fiscale au devenit interesate de activitățile lor alături de serviciile de securitate, relatează Politico.

Candidatul independent populist Călin Georgescu era practic un necunoscut în țara sa până când a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale luna trecută, scrie publicația.

El urma să se confrunte în turul doi, pe 8 decembrie, cu rivala sa de centru dreapta, Elena Lasconi, însă dovezile unor presupuse interferențe la scară largă și operațiuni de influență prin TikTok au forțat Curtea Constituțională a României să anuleze rezultatele alegerilor.

Ulterior, Poliția română a efectuat o serie de percheziții la susținătorii lui Georgescu și l-au reținut pe bodyguardul candidatului, găsind arme albe, două pistoale și materiale pirotehnice, precum și sume mari de bani în mașina sa și a complicilor săi.

Autoritățile fiscale au lansat o investigație în urma unei solicitări din partea Comisiei Electorale Române, care a cerut o analiză mai atentă a tranzacțiilor financiare legate de campania electorală, inclusiv cea a unui candidat de extremă dreapta.

„La revedere!”... „Îmi veți lipsi”

Cu câteva zile înainte de lansarea anchetei, influenceri TikTok, dintre care unii au legături cu crima organizată, au părăsit România. Pe rețeaua de socializare, aceștia au postat imagini de la frontiera terestră sau din avioane, însoțite de legende precum „La revedere!” și „Îmi veți lipsi”.

Rolul influencerilor în alegeri a ieșit la iveală după ce președintele Klaus Iohannis a declasificat o serie de documente ale Serviciilor de informații care detaliază campania sofisticată pe TikTok. Documentele au expus legăturile dintre aceștia și campania pro-rusă a lui Georgescu.

Georgescu a declarat că este „onorat” să aibă sprijinul figurilor crimei organizate și al altor persoane influente și a dat de înțeles că i-ar putea grația dacă va deveni președinte.

Vedetele TikTok sunt acuzate că au primit plăți substanțiale pentru a promova conținut despre Georgescu. Postările lor se fac ecoul retoricii naționaliste a candidatului, combinând mesaje anti-guvernamentale cu promisiuni suveraniste.

„Această investigație va evalua, de asemenea, orice legături de cauzalitate între aceste plăți și un anumit candidat la alegerile prezidențiale din România”, a declarat Toni Greblă, șeful Comisiei Electorale Centrale.

Unul dintre personajele-cheie ale anchetei este Bogdan Peșchir, care ar fi finanțat influenceri pe TikTok cu 1 milion de euro. Săptămâna trecută, autoritățile au percheziționat trei adrese legate de Peșchir, confiscând 7 milioane de dolari în criptomonede ca parte a investigației.

Unii s-au dezis de Georgescu

Pe măsură ce, după primul tur al alegerilor, au apărut mai multe detalii despre trecutul lui Georgescu, unii dintre cei care l-au promovat activ pe social media au început să se distanțeze de campania sa. După ce documentele serviciilor de informații au fost făcute publice, unii dintre ei au recunoscut că l-au promovat pe Gheorghe pentru bani, dar au susținut că nu știu nimic despre candidat.

Georgescu, un pro-rus declarat scrie Politico, a susținut oficial că are zero cheltuieli de campanie. Cu toate acestea, documente ale Serviciilor de informații au arătat că influencerii de pe TikTok au jucat un rol-cheie în promovarea activă a mesajelor sale către milioane de persoane. Autoritățile de aplicare a legii consideră că această campanie are legătură cu „atacurile hibride” rusești care vizează subminarea procesului electoral democratic al țării.

Analiștii cred că campania de dezinformare din România amintește de cea care a avut loc în Moldova în timpul alegerilor prezidențiale și al referendumului privind aderarea la UE. Atunci, Rusia a organizat o serie de operațiuni de influență și mită pentru a orienta alegătorii către candidatul pro-Moscova.

Investigațiile financiare se desfășoară în paralel cu alte anchete penale ale procuraturii legate de alegeri, notează publicația Politico.

