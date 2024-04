Libertà…senza te quanta solitudine

Titlul de mai sus e un vers dintr-o melodie faimoasă a cuplului Al Bano și Romina Power. “Libertate, fără tine, câtă singurătate!” – spune versul și despre asta voi scrie mai departe, despre libertatea de exprimare.

Să luăm un român filo-rus neaoș, care recomandă Telegram și Sputnik pentru a scăpa de dezinformările obscene ale Occidentului decadent. Să adăugăm că e un influencer cu o vizibilitate medie, în sensul că, în bula lui, e cunoscut și apreciat pentru ceea ce spune. Să adăugăm că, pe o speță ce nu are legătură cu sfera politică, și nici cu cea religioasă (în care opiniile lui sunt cele ale unui creștin ortodox ultraconservator), vine cu un punct de vedere valid. Nu contează aici numele lui și nici speța în cauză, ci doar că pe acel subiect el subliniază niște chestiuni interesante și de bun simț și le reliefează într-un mod convingător și inteligent.

Acum, să mai spunem că postarea e preluată în mediul online de către o persoană respectabilă, dar – după atenția grijulie a unora – naivă din punct de vedere politic.

Cu această ocazie am putut constata, încă o dată, predilecția românilor frumoși (a celor care rezonează cu cauza Ucrainei, sunt europeni, progresiști șamd) de a face curățenie pe paginile altora sub motive hilare. Între altele, și mă opresc la postarea aceasta, ei obiectează că despre subiectul respectiv s-au exprimat la fel de bine, dacă nu mai bine, alți intelectuali de marcă (dau și exemple), numai că sunt din tabăra potrivită, prin urmare, dacă persoana cea naivă vrea neapărat să facă distribuiri pe tema respectivă, mai bine să caute ce au zis X și Y, căci acele persoane se informează din Politico, nu de pe Sputnik, și țin la mare cinste instituțiile europene. Totodată, persoana cea naivă ar trebui să ignore ce au de spus pe acel subiect (sau altele) putiniștii români, chiar dacă hic et nunc ei au dreptate, întrucât, validându-le opinia pe niște chestiuni irelevante, alții care nu cunosc cât de nocive sunt părerile lor despre NATO, UE și relația României cu SUA, ar putea fi corupți și în privința acelor opinii unde aceștia se exprimă în termeni euforici despre măreția președintelui rus în calitate de (sic!) ultimă redută a valorilor creștine tradiționale și de principal oponent al lui Joe și Ursulei.

Mai pe șleau, românilor care au învățat că e bine să fie de partea Ucrainei, a UE și a SUA, să nu li se ofere posibilitatea să se familiarizeze cu opinii politice contrare, căci convingerile lor ar putea fi deturnate peste noapte de simpatii pro-ruse. De ce s-ar întâmpla asta? Se subînțelege de ce: pentru că românul e prost, ușor manipulabil și îi lipsește o doză rezonabilă de discernământ. Așa că o dată ce, printr-un noroc chior, l-ai prins și i-ai înfiletat creierul în viziunea corectă despre lumea civilizată, e periculos să-l lași să zburde dincolo de țarcul unde gândirea îi era ferită de primejdia sucombării în fața autoritarismului slavofil. Ai putea descoperi că-și face update la weltanschauung cu malware-uri rusești ce atacă frontal ideea de democrație și doctrina political correctness-ului. Prea riscant.

În concluzie, pentru o sănătate mentală a democrației, să ne luăm lumina doar de la dealeri autorizați. Noi, pro-europenii, luptăm în toate felurile împotriva Big Brother, dar dacă e totuși să fie un Big Brother, măcar să fie unul pentru binele cetățeanului racordat la valorile democrației și civilizației europene!

Numai că, în politică, jocul este murdar și vădit netransparent oriunde te-ai poziționa. Împărțirea maniheistă a lumii în buni și răi, cum încercase a descrie regimul lui Reagan conflictul SUA-URSS, e pueril. Și nu doar în politică se întâmplă asta. În viața de zi cu zi se petrece la fel. Oamenii coabitează pe un subiect și sunt despărțiți de altele. Poți împărtăși cu cineva credința în valorile europene și, în același timp, să te separi pe ideea de familie. Sau să fii creștin și, totodată, precum au făcut francezii, să legiferezi dreptul la avort.

Nu e obligatoriu să fii de acord, ca promotor al euro-atlantismului, cu toată agenda politică și economică promovată de instituțiile occidentale. Sau dacă ești euro-sceptic, să susții invazia rusă în Ucraina.

În aceeași logică, doar pentru că nu îl înghiți pe Putin, nu înseamnă că alții – care îl îndoapă en-gros cu grandoare – nu au lucruri interesante de spus. E dreptul fiecăruia să aleagă din ce surse se informează, ce postează și pe cine citează pe paginile personale. Cât timp nu încalci legea, nu ai de dat socoteală nimănui în afara propriei conștiințe. Acel curent de prostie monumentală, care propunea scoaterea unor autori din manuale în baza opțiunilor lor politice, respectiv rescrierea operelor altora pentru a nu jigni purtătorii de snowflake în ADN, se manifestă în continuare sub alte forme. Am asistat la o situație în care cineva care postase versurile “Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!” a fost pus la zid pentru că, în mod voit imbecil, unii au asociat preferințele politice ale lui Radu Gyr cu cele personale. După gândirea creață a multora, dacă postezi un citat din “Călătorie la marginea nopții” al lui Celine, automat ești filo-fascist. Sau dacă îți place Gorki, ești fan Stalin.

Supărătoare aici e ipocrizia moraliștilor. Pentru că, dacă îi iei la bani mărunți, le poți ușor demonstra că nici idolii lor n-au fost cine știe ce uși de biserică. Citiți viața lui Calvin, citiți viața lui Chaplin, a Maicii Tereza, a lui Kennedy sau Churchill, citiți viața oricărui mare regizor, poet, scriitor și veți rămâne șocați de viețile lor private.

Totuși, riști să te transformi într-un paria dacă îți manifești preferința pentru opinia unei personalități a cărei moralitate e maculată după standardele la modă. Dar tocmai aici e buba, că unora le sunt trecute cu vederea aceleași slăbiciuni care nu le sunt iertate altora.

Cum zilnic ești martorul unei revărsări de dojeni și avertismente blajin-amenințătoare când se face referire la nume discreditate, apare întrebarea legitimă de ce această poliție care analizează cazierul ideologic al celebrităților nu e la fel de consecventă cu toți. De ce vituperează că li se cere lui Gheorghe și Ion să se scoale, dar nu se indignează la bastarzii fără glorie ai infamului Harvey Weinstein? De ce, în România, nu s-au revoltat la expoziția Picasso, a acelui Picasso care, membru al Partidului Comunist Francez fiind, nu a criticat politica Moscovei după revolta muncitorilor germani din 1953, nici după evenimentele din Ungaria din 1956 și nici după revolta de la Praga din 1968? De ce aceiași cerberi nu și-au dat ochii peste cap la expoziția lui Salvador Dali, care a susținut regimul fascist al lui Franco și care-i scria lui Andre Breton că rasele non-albe ar trebui înrobite? Deși Heiddeger a fost membru al Partidului fascist german până la desființarea acestuia, iar Ezra Pound, admirator al lui Mussolini, dacă Gabriel Liiceanu se inspiră într-un eseu din “Ființă și timp”, iar Cărtărescu citează un vers al lui Pound, nu i-ar trece nimănui prin minte să-i numească fasciști. Și bine fac, căci ar fi absurd. Să mai amintim de simpatiile legionare ale lui Eliade, Cioran sau, după unii, ale lui Lucian Blaga? Evident, nu tresare nimeni când se face apel la autoritatea intelectuală a acestora, și e normal. Dar de ce nu e la fel de normal și cu alții?

Aparent, aprecierea cuiva nu ține de tine și nici de obiectivitate, ci de consiliul ubicuu, dar invizibil care decretă cine e prizabil și cine, nu. Arată-mi pe cine citești și pe cine urmărești în online ca să-ți spun ce membru de încredere al societății ești. Hemingway a arătat cât de false sunt asemenea premise, dând exemplul lui Iuda și al companionilor lui, dar asta nu e o scuză. Dacă îți raliezi opinia unor nume compromise, muștruluiala e de la sine înțeleasă. Și nu numai că ești certat, dar situația va degenera în isterie dacă se va constata că persisți în eroare. În ceea ce aceste tribunale consideră a fi o eroare.

M-am uitat azi dimineață la postarea preluată de persoana ce fusese blând admonestată de cei care i-au pus în vedere că distribuirea lui aparținea – impardonabilă greșeală! – unui putinist notoriu.

Fusese ștearsă și, în locul ei, apăruse un disclaimer în care respectivul – care nu are nicio treabă cu politica; de altfel, nici nu e român, e chinez stabilit în România, un teolog cu veleități extraordinare de cărturar – își face, voalat, mea culpa.

Doamne păzește!

--------------------

Mihnea Rudoiu a absolvit Academia Tehnica Militara si Facultatea de Stiinte Politice. A debutat la Editura Humanitas cu romanul "A toi, cuando tu no estas" si, de-a lungul timpului, a colaborat la reviste si platforme online precum Dilema Veche, Cultura, Vice si Republica. E pasionat de calatorii si are o slabiciune pentru cinematografia franceza. A fost observator ONU in Sudan si Congo. Cel mai recent roman al sau, "O lume spulberata", a aparut in anul 2021 la Editura Tracus Arte.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

