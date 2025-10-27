Influenceriță arestată pentru conducerea unei rețele de droguri în Brazilia. „Este o rușine! Nimeni nu ar trebui arestat pentru că fumează marijuana”

O influeceriță de 23 de ani a fost arestată în Bahia, Brazilia, pentru presupusa conducere a unei rețele de trafic de droguri și spălare de bani.

Tânăra neagă acuzațiile, potrivit G1 și CNN Brazilia, Metro și US Sun. Ea are 341.000 de urmăritori pe rețelele de socializare.

Said a fost reținută săptămâna trecută în cadrul operațiunii „Erva Afetiva” (iubitor de marijuana), lansată în 2024, după ce influencerița ar fi fost prinsă cu marijuana asupra ei pe un aeroport.

Atunci ea a declarat că „este o rușine. Nimeni în lume nu ar trebui arestat pentru că fumează marijuana”.

Înainte de a fi arestată, tânăra fusese dată în urmărire. Autoritățile au făcut percheziții la cinci proprietăți legate de Said, și au arestat trei presupuși complici.

Au confiscat dispozitive electronice, bani și s-au descoperit dovezi ale mai multor tranzacții financiare suspecte.

În acest caz, suspecții sunt acuzați că au depozitat, vândut și distribuit canabis în statul Bahia. Furnizorii lor ar fi fost din Bahia și statul São Paulo.

Unul dintre bărbați este acuzat de trafic de droguri după ce poliția a confiscat 1,4 kg de marijuana.

„Obiectivul acestei operațiuni este combaterea traficului de droguri, ținta principală fiind un influencer digital care promovează infracțiunea”, a anunțat Ernandes jr, director al Departamentului de Stat pentru Prevenirea și Combaterea Traficului de Droguri (DENARC).

Au fost emise zece mandate temporare de arestare și percheziții pentru mai multe proprietăți din Salvador și Lauro de Freitas, dar și din municipalitățile São Paulo și Araçatuba din statul São Paulo.

Influencerița riscă până la 25 de ani de închisoare.

Melissa Said este originară din Brazilia. Ea este cunoscută pentru activismul său în sprijinul legalizării canabisului.

Tânăra rămâne în arest la Complexul Penitenciar pentru Femei din Brotas. Said acuză că a fost arestată doar pentru conținutul său de pe rețelele sociale, în care vorbește despre marijuana.

