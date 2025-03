O influenceriță s-a filmat în timp ce lua un pui de wombat de lângă mama lui. Gestul a stârnit furia internauților VIDEO

Influencerița americană care a fost filmată în timp ce lua un pui de wombat sălbatic de lângă mamă ca să-și facă poze a fugit din Australia, după ce autoritățile au amenințat-o că-i vor anula viza.

Clipul care a devenit imediat viral pe rețelele sociale și a declanșat un întreg scandal în comunitate.

În clip se poate observa cum Sam Jones, o influenceriţă din SUA cu 92.000 de urmăritori pe Instagram aleargă cu un pui de wombat spre o mașină, în timp ce mama acestuia o urmărește speriată.

Nu este clar unde a fost filmat clipul sau locul, însă incidentul a avut loc seara pe ceea ce pare a fi un drum de țară prin sud-estul Australiei, unde trăiesc majoritatea wombat-urilor, potrivit CNN.

Conform experților, animalele din filmare par a fi wombats obișnuiți, singura din cele trei specii de marsupiale australiene care nu este amenințată sau pe cale de dispariție. Însă, la fel ca toate animalele din Australia, acestea sunt protejate prin lege.

SCUMBAG OF THE DAY 🤬

Sam Jones is a US hunting influencer who has gone viral for posting a tiktok of her taking a baby wombat away from its mother in the middle of the night as a joke...for a bit of fun.

Please Sign The Petition at https://t.co/TJGIq2orzj via @UKChange. pic.twitter.com/aZNVd5gt5Q