Nu încerca să fii popular la serviciu, spune un expert: Cum să câștigi influență la birou

Autor: Bogdan Atanasiu
Vineri, 29 August 2025, ora 18:53
216 citiri
Nu încerca să fii popular la serviciu, spune un expert: Cum să câștigi influență la birou
Angajați într-o ședință la birou FOTO Pixabay

Dacă vrei să te remarci la serviciu, încetează să îți faci griji despre cum pari „cool” în fața colegilor, spune expertul în locul de muncă Henna Pryor.

În loc să încerci să gestionezi percepțiile altora despre tine, concentrează-te pe construirea „credibilității și a relațiilor” și pe adăugarea de valoare în locul tău de muncă — fie că este vorba de a lua notițe la o ședință sau de a ajuta un coleg cu o prezentare, spune Pryor, fondatoarea și CEO-ul firmei de coaching în leadership Pryority Group, cu sediul în Philadelphia.

„Harta ta personală pentru succesul în carieră depinde foarte mult de domeniile care te pasionează și de punctele tale forte naturale”, spune Pryor.

Tinerii angajați, în special, pot încerca să-i imite pe colegii lor populari sau persoanele de pe LinkedIn ale căror postări primesc multe aprecieri — însă îți vei dezvolta cariera și vei câștiga influență mai eficient dacă investești același timp pentru a-ți construi propriile relații și puncte forte, spune Pryor.

„Dacă te agăți prea mult de cineva pe care îl pui pe un piedestal și de modul în care a ajuns acolo… te va duce doar până la un punct”, spune ea. „Urmărește-ți pasiunile și punctele forte, nu urmări mereu ținta în mișcare a ceea ce este cool.”

Beneficiile autenticității

Încercarea de a părea „cool” aduce și o altă problemă, spune Pryor: nu demonstrează neapărat că ești un angajat competent, cu care se colaborează ușor. Cercetătorii în marketing au descoperit într-un studiu din iunie 2025 că „oamenii buni” sunt percepuți în general ca fiind mai calmi, mai conștiincioși, agreabili și siguri pe ei decât „oamenii cool”.

Cea mai bună modalitate de a te conecta cu colegii este să fii autentic — să acționezi așa cum ești, fără să îți faci griji ce cred ceilalți despre tine — și să ceri ajutor atunci când ai nevoie, spune Pryor. Cererea de ajutor de la colegi poate sparge gheața și deschide ușa unei colaborări, adaugă ea.

Căutarea opiniei colegilor poate semnala, de asemenea, că vrei să înveți de la ei și să construiești încredere, a declarat expertul în comunicare Matt Abrahams pentru CNBC.

„De fiecare dată când asculți, faci un serviciu pentru tine. Arăți celeilalte persoane că ești prezent”, a spus Abrahams, lector la Universitatea Stanford. În acest fel, întrebarea ta este mai probabil să fie percepută ca o „invitație la colaborare, iar rezolvarea problemei împreună ajută la consolidarea relației pe termen lung.”

Dacă cererea de ajutor pentru un proiect mare pare intimidantă, încearcă să profiți de oportunități mici, fie în lift, fie prin trimiterea de mesaje vocale, pentru a construi o relație cu colegii, spune Pryor.

Poate ironic, preocuparea principală pentru oamenii din jur și pentru calitatea muncii tale te poate face, ca rezultat, să pari mai „cool” fără să încerci, spune Pryor: „Linia dintre a fi penibil și a fi cool ține de asumare… să nu îți pese dacă ceilalți aprobă alegerile tale”.

Programul de lucru de la 9 la 5 este „cu adevărat arhaic”. Expert HR: Angajații sunt „sătui să li se spună ce să facă”
Programul de lucru de la 9 la 5 este „cu adevărat arhaic”. Expert HR: Angajații sunt „sătui să li se spună ce să facă”
Odată cu creșterea fenomenului muncii la distanță, puțini angajați au cu adevărat nevoie să fie prezenți la birou opt ore pe zi și a venit timpul ca firmele să își ajusteze normele de...
Cum să previi mucegaiul în mașina de spălat rufe. Ponturile unui instalator: "Urmează acești 3 pași"
Cum să previi mucegaiul în mașina de spălat rufe. Ponturile unui instalator: "Urmează acești 3 pași"
Nimeni nu își dorește o mașină de spălat care miroase urât, însă menținerea ei curată și fără bacterii poate fi mai ușoară decât crezi. Mașina de spălat este ultimul loc în...
#influenta, #serviciu, #ponturi, #expert , #angajati
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenti au reactionat imediat si au spus totul
Digi24.ro
Tara din UE in care cetatenii se inghesuie sa se inscrie in armata, desi serviciul militar nu e obligatoriu. Cat castiga dupa instruire
Adevarul.ro
Deputatul AUR Dan Tanasa acuza o actiune de kompromat la adresa sa: "Godina l-a sunat pe presedintele blocului in care locuiesc"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Lovitură dură pentru Netanyahu. Turcia și-a închis porturile și spațiul aerian pentru navele și avioanele israeliene
  2. Nu încerca să fii popular la serviciu, spune un expert: Cum să câștigi influență la birou
  3. Doi soți au murit, după ce au căzut cu mașina într-o râpă, de la 15 metri. Vehiculul ar fi rămas fără frâne, a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat
  4. Urmează scumpiri la medicamente, dar "categoriile vulnerabile de populație nu ar fi afectate", promite CNAS
  5. Top 15 meserii cu cele mai bune perspective de creștere în următorii 10 ani
  6. Armata israeliană a recuperat rămăşiţele altor doi ostatici ţinuţi în Fâşia Gaza. Alți 20 ar mai fi în viață în mâinile Hamas
  7. Mesajul Maiei Sandu la începutul campaniei electorale din Republica Moldova: „Avem datoria să ne protejăm pacea și șansa unui viitor mai bun” VIDEO
  8. Prima reacție a Giorgiei Meloni în scandalul fotografiilor trucate cu ea apărute pe un site pentru adulți. "Sunt dezgustată"
  9. UPDATE Este pericol de explozie în Amara. În timpul unor lucrări de forare a fost descoperită o pungă de gaz. 100 de oameni au fost evacuați VIDEO
  10. MAE l-a convocat pe Ambasadorul Federației Ruse la București, după atacul masiv de la Kiev, unde cel puțin 18 persoane au fost ucise

Ultimele emisiuni

Acum 6 ore

Update Politic,
Cătălin Drulă își pregătește candidatura la Primăria București. Dilema candidatului comun USR-PNL: „Dacă erau alegeri în două tururi nu mai erau necesare alianțe tactice”