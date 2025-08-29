Nu încerca să fii popular la serviciu, spune un expert: Cum să câștigi influență la birou

Dacă vrei să te remarci la serviciu, încetează să îți faci griji despre cum pari „cool” în fața colegilor, spune expertul în locul de muncă Henna Pryor.

În loc să încerci să gestionezi percepțiile altora despre tine, concentrează-te pe construirea „credibilității și a relațiilor” și pe adăugarea de valoare în locul tău de muncă — fie că este vorba de a lua notițe la o ședință sau de a ajuta un coleg cu o prezentare, spune Pryor, fondatoarea și CEO-ul firmei de coaching în leadership Pryority Group, cu sediul în Philadelphia.

„Harta ta personală pentru succesul în carieră depinde foarte mult de domeniile care te pasionează și de punctele tale forte naturale”, spune Pryor.

Tinerii angajați, în special, pot încerca să-i imite pe colegii lor populari sau persoanele de pe LinkedIn ale căror postări primesc multe aprecieri — însă îți vei dezvolta cariera și vei câștiga influență mai eficient dacă investești același timp pentru a-ți construi propriile relații și puncte forte, spune Pryor.

„Dacă te agăți prea mult de cineva pe care îl pui pe un piedestal și de modul în care a ajuns acolo… te va duce doar până la un punct”, spune ea. „Urmărește-ți pasiunile și punctele forte, nu urmări mereu ținta în mișcare a ceea ce este cool.”

Beneficiile autenticității

Încercarea de a părea „cool” aduce și o altă problemă, spune Pryor: nu demonstrează neapărat că ești un angajat competent, cu care se colaborează ușor. Cercetătorii în marketing au descoperit într-un studiu din iunie 2025 că „oamenii buni” sunt percepuți în general ca fiind mai calmi, mai conștiincioși, agreabili și siguri pe ei decât „oamenii cool”.

Cea mai bună modalitate de a te conecta cu colegii este să fii autentic — să acționezi așa cum ești, fără să îți faci griji ce cred ceilalți despre tine — și să ceri ajutor atunci când ai nevoie, spune Pryor. Cererea de ajutor de la colegi poate sparge gheața și deschide ușa unei colaborări, adaugă ea.

Căutarea opiniei colegilor poate semnala, de asemenea, că vrei să înveți de la ei și să construiești încredere, a declarat expertul în comunicare Matt Abrahams pentru CNBC.

„De fiecare dată când asculți, faci un serviciu pentru tine. Arăți celeilalte persoane că ești prezent”, a spus Abrahams, lector la Universitatea Stanford. În acest fel, întrebarea ta este mai probabil să fie percepută ca o „invitație la colaborare, iar rezolvarea problemei împreună ajută la consolidarea relației pe termen lung.”

Dacă cererea de ajutor pentru un proiect mare pare intimidantă, încearcă să profiți de oportunități mici, fie în lift, fie prin trimiterea de mesaje vocale, pentru a construi o relație cu colegii, spune Pryor.

Poate ironic, preocuparea principală pentru oamenii din jur și pentru calitatea muncii tale te poate face, ca rezultat, să pari mai „cool” fără să încerci, spune Pryor: „Linia dintre a fi penibil și a fi cool ține de asumare… să nu îți pese dacă ceilalți aprobă alegerile tale”.

