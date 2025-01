Comisia Europeană vrea pedepse mai dure pentru influențarea alegerilor, ca în cazul scrutinului anulat din România

Comisia Europeană trebuie să înăsprească pedepsele în cazul influențării alegerilor prin platforme online, a declarat vicepreședinta Henna Virkkunen. Unul dintre argumentele invocate de oficialul de la Bruxelles este anularea alegerilor prezidențiale din România pe fondul campaniei pe TikTok.

Alegerile prezidențiale din luna mai s-ar putea desfășura în condiții diferite chiar la nivel european. Comisia Europeană vrea sancțiuni mai severe pentru influențarea electorală în mediul online.

„Democrațiile de astăzi se confruntă cu o provocare tot mai mare din cauza interferențelor. Am văzut acest fenomen în ultimii ani, în așa-numitele „campanii de propagandă”, o operațiune de influență rusească desfășurată pe Facebook și Instagram. De asemenea, am asistat luna trecută, în România, la un eveniment similar, unde Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale după ce documente declasificate au dezvăluit existența unei campanii coordonate de manipulare pe TikTok. Am deschis proceduri oficiale în acest caz împotriva TikTok”, a declarat vicepreședinta Comisiei Europene în plenul Parlamentului European.

Europarlamentarul independent Nicu Ștefănuță, care a folosit platformele online pentru a câștiga un mandat la Bruxelles, spune că există alți doi factori importanți într-o campanie electorală.

„Eu am fost luni întregi prezent în stradă cu voluntari, voluntari foarte vizibili, cu un hanorac verde. Am avut cam 1.000 de voluntari. Combinată, bineînțeles, cu potențarea din online. (...) Autenticitatea contează foarte mult. De exemplu, când eram răciți, strângeam semnături sau, când eram la capătul puterilor, am și plâns pe o rețea pentru că nu mai puteam efectiv de oboseală. Deci cuplarea asta cu autenticitatea și cu masa de cetățeni implicați funcționează cu adevărat. Eu aș spune că este o combinație 50 cu 50 și, în plus, nici nu am avut bani de genul cum se speculează acum în privința candidatului la prezidențiale”, a explicat Nicu Ștefănuță, citat de ȘtirileProTV.

