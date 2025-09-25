Vestea că Erika Kirk ar fi interzisă în țara noastră s-a viralizat pe internet. Ce legături are văduva lui Charlie Kirk cu România

Autor: Maria Popa
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 16:16
1468 citiri
Vestea că Erika Kirk ar fi interzisă în țara noastră s-a viralizat pe internet. Ce legături are văduva lui Charlie Kirk cu România
Erika Kirk Foto: Captură video/X/@charliekirk11

Anunțul că Erika Kirk ar fi interzisă în România s-a viralizat rapid pe rețelele sociale. După uciderea lui Charlie Kirk, pe 10 septembrie, soția sa, Erika, a preluat funcția de director general al Turning Point USA.

Recent, Erika a fost criticată pentru activitățile caritabile pe care le-a desfășurat anterior la noi în țară, iar potrivit informațiilor apărute pe X, acestea ar fi fost cel puțin dubioase și asta a condus la interdicția sa.

Cum s-a viralizat „vestea”

În cadrul mai multor postări pe internet, utilizatorii susțineau că organizația non-profit condusă de văduva lui Charlie Kirk, „Every Day Heroes Like You”, care administra un program numit Romanian Angels („Îngeri români”), cu sediul în Constanța, ar fi fost „forțată” să renunțe la activitatea din țara noastră în anul 2011, în urma unor „legături cu traficul de copii”, potrivit Livemint.

Totuși, aceste afirmații sunt false, pentru că nu au existat anchete oficiale, acuzații sau declarații din partea autorităților române sau a Departamentului de Stat din SUA, care să prezinte eventuale abateri sau interdicții pentru Erika Kirk.

Ea ar fi fost în România, dar pentru activități caritabile. După uciderea soțului său, femeia în vârstă de 36 de ani a promis că va duce mai departe acțiunile lui Charlie.

„El nu a renunțat niciodată. Unul dintre motto-urile sale era să nu te predai niciodată. Așadar, vreau să spun că noi nu ne vom preda niciodată. Turneul prin campusuri va continua. Vor fi și mai multe turnee în anii care vor urma. Într-o lume plină de haos, îndoieli și incertitudini, vocea soțului meu va rămâne”, a declarat Erika Kirk.

„Adoptă un orfan”

Se pare că organizația caritabilă condusă de Erika a promovat o campanie prin care americanii erau îndemnați „să adopte un orfan” român. Mai exact, să trimită cadouri de Crăciun care urmau să fie aduse de personalul militar american staționat la baza NATO de la Kogălniceanu.

Oficial, organizația ei nu a facilitat și nu a fost implicată în niciun fel de adopții internaționale.

Afirmațiile care au început să ridice semne de întrebare asupra activității sale au apărut pe 23 septembrie, într-o postare pe X: „Erika a fost model și director de casting la începutul anilor 2000. Ulterior, Erika a condus o organizație evanghelică în România, care a încheiat un contract cu armata americană și a plasat copii în familii adoptive. Această organizație avea sediul în aceeași zonă din România în care traficul de persoane este foarte răspândit”.

Postarea de pe X a continuat cu o declarație mai veche a Erikăi: „Sunt foarte mândră că am reușit să ne extindem la nivel internațional în ultimii ani. Îmi place foarte mult să lucrez cu armata, așa că mă simt norocoasă că putem face asta în mod continuu, prin intermediul Centrului de plasare Antonio, din Constanța, România”.

Tot în postare mai scria că instituția s-a numărat „printre numeroasele organizații evanghelice acuzate de localnicii indignați că răpeau copii doar pentru a-i trimite direct în rețelele de trafic sexual și de organe din Marea Britanie și Israel”.

De asemenea, „dovada” care susținea această afirmație era un fragment neclar dintr-un articol online denumit „Autoritățile române investighează posibile legături între agențiile de adopție israeliene și o conspirație globală ilegală de vânzare de organe pentru transplanturi”, conform jurnaliștilor care au verificat informațiile.

Articolul din publicația israeliană Haaretz, de pe 12 decembrie 2001, nu menționează „Romanian Angels” sau „Everyday Heroes like You”, numele de care se leagă Erika Kirk.

Nu doar că acestea au fost înființate abia după 10 ani, dar Erika avea 12 ani la acea vreme.

Au mai existat „dovezi” potrivit cărora Erika Kirk a făcut „donații sub formă de cadouri” către Centrul de plasament Antonio, din Constanța, dar și către spitalul local, între 2011 și 2015. Potrivit informațiilor cunoscute până acum, văduva lui Kirk a avut ultima vizită în România când avea 23 de ani, prin 2012, potrivit Fandomwire.com, care a citat mai multe surse.

În documentele Guvernului României, în comunicatele Departamentului de Stat al SUA sau la organizațiile de verificare a faptelor nu s-a găsit nicio confirmare a vreunei interdicții, mai transmit cei care au analizat cazul în care este implicată văduva lui Charlie Kirk.

