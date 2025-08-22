Consilier superior ANAF, sub control judiciar pentru divulgare de informații secrete și un prejudiciu de peste 7 milioane de lei

Consilier superior ANAF, sub control judiciar pentru divulgare de informații secrete FOTO Facebook /Agenția Națională de Administrare Fiscală

Un consilier superior din cadrul ANAF a fost reținut joi, apoi plasat sub control judiciar vineri, 22 august. Este acuzat că a divulgat unui notar public informații secrete și ar fi compromis o anchetă care-i viza pe acesta și pe un asociat al său, cu un prejudiciu total de peste 7 milioane de lei.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul General al Poliției Române, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, au ridicat, joi, mai multe înscrisuri și medii de stocare a datelor, într-o cauză penală care îl vizează pe un funcționar public acuzat că a divulgat informații secrete de serviciu sau nepublice, a compromis interesele justiției și ar fi omis să sesizeze săvârșirea unor fapte penale.

Astfel, potrivit Poliției Române, în perioada 25 noiembrie 2024 – 18 decembrie 2024, funcționarul public ar fi transmis unui notar public, fără drept, documente conținând corespondență interinstituțională și internă, nedestinată publicității, afectând interesele legitime a două instituții.

De asemenea, același funcționar public, consilier superior în cadrul ANAF sector 3 București, ar fi divulgat, în zilele de 19 martie 2025 și 13 mai 2025, prin intermediul unei aplicații mobile, informații confidențiale privind timpul, modul și mijloacele de administrare a unor probe cu informații fiscale solicitate de organele judiciare, fapte de natură să îngreuneze urmărirea penală.

Ads

În același timp, consilierul superior din ANAF este acuzat că a omis în mod repetat să sesizeze organele penale, în perioada 25 iulie 2022 – 17 februarie 2025, deși ar fi știut despre faptele presupus penale comise de către un notar public.

„Faptele cercetate sunt conexe infracțiunii principale reținute în același dosar, presupus săvârșite de către doi notari publici asociați în cadrul unui cabinet notarial, din municipiul București, care, în perioada 25 iulie 2022 – 26 mai 2025, în mod repetat și în baza aceleași rezoluții infracționale, ar fi încasat și nu ar fi achitat, în termenul legal, impozitele datorate pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, precum și obligații fiscale compuse din impozitul pe venituri din salarii, contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), cauzând un prejudiciu total estimat la 7.131.257 de lei”, precizează Poliția Română.

Sursa citată menționează că funcționarul public a fost reținut joi, pentru 24 de ore.

Ads

Control judiciar cu executarea funcției în ANAF interzisă

Potrivit Parchetului Tribunalului București, în cursul zilei de vineri, Vasile Preda, consilier superior în cadrul ANAF Sector 3, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile pentru infracțiunile mai sus menționate.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, consilierul superior are obligația să nu exercite nicio funcție publică în cadrul ANAF și să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoana menționată în ordonanța de dispunere a controlului judiciar, precizează procurorii.

Aceeași sursă menționează că joi au fost făcute percheziții atât la locuința inculpatului, cât și la sediul unei instituții publice.

Ads