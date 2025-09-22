Se circulă în condiții de ceață în județele Harghita și Suceava. Recomandările Infotrafic pentru șoferi

Autor: Maria Popa
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 07:24
48 citiri
Se circulă în condiții de ceață în județele Harghita și Suceava. Recomandările Infotrafic pentru șoferi
Zonă în care vizibilitatea este foarte redusă FOTO: Pixabay

Centrul Infotrafic avertizează, luni dimineaţă, 22 septembrie, că se circulă în condiţii de ceaţă în judeţele Harghita şi Suceava, vizibilitatea fiind scăzută.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să reducă viteza, să mărească distanţa în mers faţă de vehiculele din faţă şi să folosească corespunzător luminile.

”Este semnalată ceaţă, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din judeţele Harghita şi Suceava”, anunţă, luni dimineaţă, Centrul Infotrafic.

Sursa citată a precizat că pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti – Ploieşti, DN 1 Ploieşti-Braşov şi DN 7 Piteşti-Sibiu, traficul rutier se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil uscat, cu vizibilitate bună şi valori normale de circulaţie.

”Este semnalată aglomeraţie pe sensul de intrare în Capitală al autostrăzii A1 Bucureşti-Piteşti, pe raza localităţii Bolintin Vale, judeţul Giurgiu, dar şi pe Centura Capitalei, pe raza localităţilor Chiajna, Domneşti, Bragadiru şi Pantelimon”, anunţă Centrul Infotrafic.

Pe timp de ceaţă, poliţiştii recomandă conducătorilor auto să reducă viteza, să mărească distanţa în mers faţă de vehiculele din faţă şi să folosească corespunzător luminile.

”Trebuie să atragem atenţia şi pietonilor, bicicliştilor şi căruţaşilor, care trebuie să fie conştienţi de faptul că pe timp de ceaţă sunt mai greu vizibili în trafic”, arată Poliţia.

Alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben în următoarele ore
Alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben în următoarele ore
Meteorologii au emis luni dimineață, 22 septembrie, alerte nowcasting (vreme severă imediată) pentru zeci de localități. Avertizările sunt în vigoare până la ora 09:00. Un Cod...
Conspirația „Marii înlocuiri” și mișcările anti-imigrație din întreaga lume. Cum se pregătește AUR pentru o nouă etapă a discursului extremist est-european
Conspirația „Marii înlocuiri” și mișcările anti-imigrație din întreaga lume. Cum se pregătește AUR pentru o nouă etapă a discursului extremist est-european
Conceptul de „Marea Înlocuire” (n.red. Grand Replacement în lb. franceză) pleacă de la titlul unei cărți care poartă același nume, publicată în anul 2012 de Renaud Camus, un scriitor...
#infotrafic ceata, #ceata trafic rutier, #Harghita, #suceava, #recomandari politia rutiera, #ceata , #infotrafic
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce au scris turcii, dupa ce Ianis Hagi a fost cel mai bun in Istanbul Basaksehir - Alanyaspor
Digi24.ro
VIDEO Momentul emotionant in care un nepalez se intoarce acasa, dupa patru ani de munca in Romania. "Stim si noi cum e sa fii departe"
Adevarul.ro
Nutritionistul Mihaela Bilic, in vizorul Colegiului Medicilor dupa o postare controversata. "Afirmatiile nu au dovada stiintifica"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Atac cu drone ucrainene în Crimeea. Trei morți și 16 răniți FOTO/VIDEO
  2. Donald Trump stârnește din nou controverse în SUA. Discurs plin de ură la înmormântarea lui Charlie Kirk
  3. Se circulă în condiții de ceață în județele Harghita și Suceava. Recomandările Infotrafic pentru șoferi
  4. Alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben în următoarele ore
  5. Deputații dezbat o nouă moțiune AUR, prin care vor să demită un ministru acuzat că sabotează interesele naționale. ”Atac abject şi cinic"
  6. Generalul rus „bun de nimic”, demis după gafele din Ucraina
  7. America schimbă politica imigrației de elită. Trump ar putea face ceva bani de pe urma vizelor, dar ar putea să piardă mai mult în competiția creierelor
  8. Orașul din România unde au dispărut blocajele din trafic. Poate fi model pentru întreaga țară: "Administrațiile trebuie să aibă curaj, chiar dacă conducătorii auto vor face scandal"
  9. Scandal monstru cu poliția într-un bar, după ce unor indivizi li s-a cerut să reducă volumul muzicii. Au încercat să împiedice oamenii legii să plece VIDEO
  10. Turism și propagandă. Influenceri occidentali promovează o imagine idealizată a Coreei de Nord, în timp ce rapoartele ONU semnalează represiunea și foametea severă