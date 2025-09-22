Se circulă în condiții de ceață în județele Harghita și Suceava. Recomandările Infotrafic pentru șoferi

Centrul Infotrafic avertizează, luni dimineaţă, 22 septembrie, că se circulă în condiţii de ceaţă în judeţele Harghita şi Suceava, vizibilitatea fiind scăzută.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să reducă viteza, să mărească distanţa în mers faţă de vehiculele din faţă şi să folosească corespunzător luminile.

”Este semnalată ceaţă, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din judeţele Harghita şi Suceava”, anunţă, luni dimineaţă, Centrul Infotrafic.

Sursa citată a precizat că pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti – Ploieşti, DN 1 Ploieşti-Braşov şi DN 7 Piteşti-Sibiu, traficul rutier se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil uscat, cu vizibilitate bună şi valori normale de circulaţie.

”Este semnalată aglomeraţie pe sensul de intrare în Capitală al autostrăzii A1 Bucureşti-Piteşti, pe raza localităţii Bolintin Vale, judeţul Giurgiu, dar şi pe Centura Capitalei, pe raza localităţilor Chiajna, Domneşti, Bragadiru şi Pantelimon”, anunţă Centrul Infotrafic.

Pe timp de ceaţă, poliţiştii recomandă conducătorilor auto să reducă viteza, să mărească distanţa în mers faţă de vehiculele din faţă şi să folosească corespunzător luminile.

”Trebuie să atragem atenţia şi pietonilor, bicicliştilor şi căruţaşilor, care trebuie să fie conştienţi de faptul că pe timp de ceaţă sunt mai greu vizibili în trafic”, arată Poliţia.

