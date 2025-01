Condiții de ceață în mai multe județe și aglomerație pe autostrada A1 București-Pitești

Ceața densă afectează mai multe județe din România în dimineața zilei de miercuri, 15 ianuarie, anunță Centrul Infotrafic. Autostrada A10 Sebeş-Turda este afectată de vizibilitate redusă, în timp ce sensul de intrare al autostrăzii A1 Bucureşti-Piteşti este aglomerat.

”Se circulă în condiţii de ceaţă, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din judeţele Alba, Arad şi Timiş. De asemenea, vizibilitatea este redusă în trafic din cauza ceţii sub 150 de metri pe autostrada A10 Sebeş-Turda, pe tronsonul kilometric 0 – 70, valorile de trafic fiind reduse”, a transmis, miercuri, Centrul Infotrafic.

Potrivit sursei citate, pe arterele rutiere principale, respectiv A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa A3 Bucureşti-Braşov, A0 Centura Bucureşti, DN 1 Ploieşti-Braşov şi DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, se circulă preponderent pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună şi cu valori de trafic scăzute.

Aglomeraţie este înregistrată pe sensul de intrare al autostrăzii A1 Bucureşti-Piteşti, începând din localitatea Ciorogârla, judeţul Ilfov, dar şi pe Centura Capitalei, pe raza localităţilor Chiajna, Domneşti şi Bragadiru.

Poliţiştii transmit şi recomandări conducătorilor auto privind siguranţa participanţilor la trafic în sezonul rece:

- informarea prealabilă cu privire la condiţiile meteorologice şi starea drumurilor de pe traseul care urmează a fi parcurs, precum şi posibilitatea utilizării unor rute alternative;

echiparea autovehiculului cu anvelope de iarnă (acestea trebuie să fie inscripţionate cu unul dintre simbolurile „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”), în cazul deplasării pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei;

verificarea anterioară deplasării a nivelului combustibilului/bateriei;

verificarea nivelului lichidului de parbriz, care să fie rezistent la îngheţ;

utilizarea, pe cât posibil, a frânei de motor, în cazul în care partea carosabilă este alunecoasă;

evitarea bruscării comenzilor autovehiculului şi efectuarea oricărei manevre numai după o temeinică asigurare;

adaptarea vitezei la condiţiile de drum, cu precizarea că deplasarea trebuie să se realizeze cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h în localităţi sau 50 km/h în afara acestora, când partea carosabilă este acoperita cu polei, gheaţă, zăpadă sau mâzgă, piatră cubică umedă dar şi când vizibilitatea este redusă sub 100 m, în condiţii de ceaţă sau ninsoare abundente;

păstrarea unei distanţe de siguranţă faţă de vehiculul care circulă în faţă sau din sens opus;

evitarea efectuării depăşirilor în condiţii de vizibilitate redusă;

punerea în funcţiune a luminilor de avarie, în mod succesiv, în ordinea opririi, în cazul în care această manevră este impusă de blocarea circulaţiei pe sensul de mers;

punerea în funcţiune a luminilor de semnalizare a avariilor şi utilizarea triunghiului reflectorizant în cazul în care autovehiculul rămâne imobilizat (pană, defecţiuni etc).

