Restricții de trafic pe autostrăzi pentru montarea unor panouri sau pentru realizarea unor lucrări de reparații. Recomandările Infotrafic pentru șoferi

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că în perioada următoare vor fi mai multe restricții de trafic pe autostrăzi, pentru montarea unor panouri fonoabsorbante sau pentru realizarea unor lucrări de reparații.

De asemenea, traficul este restricționat pe sensul de mers spre București al autostrăzii A1 București-Pitești, la kilometrul 11, fiind deviat pe sensul de mers spre Pitești, unde se circulă pe o bandă pentru fiecare direcție, pentru a permite efectuarea de lucrări specifice la structura de rezistență a podului peste D.N.C.B.

Până la data de 30 august, pe autostrada A1 sensul Sibiu – Deva, la kilometrul 308, este restricționată circulația pe ambele benzi, cu deviere pe banda de urgență, pentru executarea unor lucrări de reparații la rosturile de dilatație, precizează Infotrafic.

Sursa citată mai precizează că până în 8 septembrie, circulația rutieră este închisă pe autostrada A1 sensul Pitești – București, la kilometrul 11, pentru continuarea lucrărilor de reparații curente la pasajul de cale ferată. În această perioadă, traficul se desfășoară deviat pe sensul către Pitești, unde se circulă în ambele direcții.

Sfaturi pentru șoferi

Conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă mult viteza în zona lucrărilor, să se asigure bine înainte de schimbarea benzii de circulație, să evite depășirile periculoase și orice manevră riscantă și să păstreze în mers o distanță corespunzătoare între autovehicule, care să permită frânarea în condiții de siguranță.

