Restricții de trafic pe autostrăzi pentru montarea unor panouri sau pentru realizarea unor lucrări de reparații. Recomandările Infotrafic pentru șoferi

Autor: Maria Popa
Joi, 28 August 2025, ora 12:02
173 citiri
Restricții de trafic pe autostrăzi pentru montarea unor panouri sau pentru realizarea unor lucrări de reparații. Recomandările Infotrafic pentru șoferi
Autostradă din România FOTO: Facebook/Cristian Pistol

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că în perioada următoare vor fi mai multe restricții de trafic pe autostrăzi, pentru montarea unor panouri fonoabsorbante sau pentru realizarea unor lucrări de reparații.

De asemenea, traficul este restricționat pe sensul de mers spre București al autostrăzii A1 București-Pitești, la kilometrul 11, fiind deviat pe sensul de mers spre Pitești, unde se circulă pe o bandă pentru fiecare direcție, pentru a permite efectuarea de lucrări specifice la structura de rezistență a podului peste D.N.C.B.

Până la data de 30 august, pe autostrada A1 sensul Sibiu – Deva, la kilometrul 308, este restricționată circulația pe ambele benzi, cu deviere pe banda de urgență, pentru executarea unor lucrări de reparații la rosturile de dilatație, precizează Infotrafic.

Sursa citată mai precizează că până în 8 septembrie, circulația rutieră este închisă pe autostrada A1 sensul Pitești – București, la kilometrul 11, pentru continuarea lucrărilor de reparații curente la pasajul de cale ferată. În această perioadă, traficul se desfășoară deviat pe sensul către Pitești, unde se circulă în ambele direcții.

Sfaturi pentru șoferi

Conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă mult viteza în zona lucrărilor, să se asigure bine înainte de schimbarea benzii de circulație, să evite depășirile periculoase și orice manevră riscantă și să păstreze în mers o distanță corespunzătoare între autovehicule, care să permită frânarea în condiții de siguranță.

Ilie Bolojan avertizează că Guvernul n-ar mai avea „legitimitate” dacă reforma pensiilor magistraților cade la CCR. „Uitați-vă unde am ajuns”
Ilie Bolojan avertizează că Guvernul n-ar mai avea „legitimitate” dacă reforma pensiilor magistraților cade la CCR. „Uitați-vă unde am ajuns”
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seară că dacă proiectul de modificare a pensiilor speciale ale magistraților cade la Curtea Constituțională „e greu de presupus că acest Guvern...
CTP, despre numele vehiculate pentru șefia SRI și SIE: „A ajuns Grindeanu-Știucă să se arate îngrijorat de aceste propuneri prezidențiale din zona AUR”
CTP, despre numele vehiculate pentru șefia SRI și SIE: „A ajuns Grindeanu-Știucă să se arate îngrijorat de aceste propuneri prezidențiale din zona AUR”
Gazetarul Cristian Tudor Popescu vine cu o reacție la informațiile legate de numele vehiculate în presă ca propuneri ale președintelui Nicușor Dan pentru șefia SRI. Acesta susține că...
#Infotrafic, #restrictii trafic autostrada, #autostrada A1, #autostrazi Romania, #lucrari autostrazi, #recomandari soferi , #infotrafic
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandal monstru la US Open: Townsend si Ostapenko au ajuns la fileu si au oferit scene neverosimile!
Digi24.ro
VIDEO Femeie din Iasi, batuta cu bestialitate de sot pentru ca sforaia. Victima a fost operata de urgenta, barbatul a scapat cu suspend
Adevarul.ro
Surprize de cosmar pentru romani in Bulgaria si Grecia. "Ii insira ca pe niste vite de parca ii deporta in Siberia sau la Auschwitz"

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Atac cu cuțitul pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Agresorul, căutat de oamenii legii
  2. Bătaie în Senatul mexican, în timpul intonării imnului național: „Te bat de nu te vezi, te omor!” VIDEO
  3. Restricții de trafic pe autostrăzi pentru montarea unor panouri sau pentru realizarea unor lucrări de reparații. Recomandările Infotrafic pentru șoferi
  4. „Trebuie să vă calmați!”. Reacția SUA după ce Danemarca a acuzat campanii secrete în Groenlanda
  5. Cum a fost posibil ca o femeie să fie jefuită chiar în timp ce se afla pe masa de operație. Metoda folosită de hoțul care ar fi acționat la pont
  6. Președintele Portugaliei îl numește pe Donald Trump „activ sovietic”. „Noua conducere a SUA a favorizat strategic Federația Rusă”
  7. Deputat PSD, despre livratorul străin lovit de un tânăr în București: „Stop rasismului! Condamn ferm atât gestul agresorului, cât și pe cel al instigatorului” FOTO
  8. ”Adevăratul răspuns al Moscovei la eforturile de pace”. Clădirea misiunii UE în Ucraina, atacată cu rachete VIDEO/FOTO
  9. O femeie din Iași a fost bătută fără milă de soț pentru că sforăia. Ce pedeapsă a primit agresorul
  10. Date de la Ministerul Muncii: În România, în 2025, erau în vigoare aproximativ 155.000 de contracte pe drepturi de autor. Ce profesii intră în această categorie