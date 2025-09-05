Transfăgărășanul va fi închis sâmbătă, 6 septembrie. Care este motivul. Anunțul Infotrafic

Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 13:11
Transfăgărășanul va fi închis sâmbătă, 6 septembrie. Care este motivul. Anunțul Infotrafic
Transfăgărășan FOTO: Pixabay

Centrul Infotrafic anunță că Transfăgărășanul va fi închis sâmbătă, 6 septembrie, între Barajul Vidraru și Bâlea Lac, pe durata unei competiții de triatlon.

Șoferii sunt sfătuiți să folosească rute alternative pentru a evita blocajele.

Circulația rutieră pe Transfăgărășan va fi oprită sâmbătă, între Barajul Vidraru și Bâlea Lac, pentru desfășurarea unei competiții sportive.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că traficul rutier va fi închis sâmbătă, între ora 7:00 și 18:00, pe DN 7C (Transfăgărășan), între kilometrii 62 și 116, respectiv pe sectorul cuprins între Barajul Vidraru și Bâlea Lac.

Decizia a fost luată pentru desfășurarea unei competiții de triatlon pe unul dintre cele mai impresionante drumuri montane din România.

Polițiștii le recomandă șoferilor să respecte restricțiile de circulație impuse și, de asemenea, să își planifice din timp rutele alternative pentru a evita blocajele rutiere.

