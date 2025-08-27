Un român care furase bijuterii de 400.000 de dolari a fost arestat în SUA. Se afla ilegal în țară. "Fiul de 10 ani al suspectului a fost găsit purtând un Rolex furat de 40.000 de dolari"

Un infractor provenit din România, acuzat că a jefuit cetățeni americani, a fost arestat în comitatul Martin din statul Florida (SUA).

Capturarea cetățeanului român suspect, despre care se precizează că se afla ilegal pe teritoriul SUA, a fost anunțată, într-un mesaj postat pe Internet, de biroul șerifului din comitatul Martin, la data de 26 august 2025. "Fiul de 10 ani al suspectului a fost găsit purtând un ceas Rolex furat de 40.000 de dolari", precizează postarea șerifului. Conform aceleași surse, fiica suspectului purta un colier de lux furat.

Hoțul a fost "interceptat" și apoi reținut de adjuncții șerifului din comitatul Martin. Arestarea a dus la recuperarea de bijuterii furate în valoare totală de peste 400.000 de dolari. Printre obiectele găsite se înscriu ceasuri de lux, un inel cu diamant în valoare de 40.000 de dolari, lanțuri de aur, monede de aur, precum și suma de 30.000 de dolari în numerar. Bijuteriile furate erau ascunse în interiorul unui animal de pluș pentru copii.

Mesajul postat de biroul șerifului precizează că suspectul se numește Marcu Rostas, are 33 de ani și deținea mai multe acte de identitate false. El era căutat în mai multe state din SUA, pentru infracțiuni similare. Pentru a verifica identitatea suspectului, la acțiunea de reținere au participat și reprezentanți ai Serviciilor de Imigrări.

Postarea șerifului precizează că "Rostas face parte dintr-o rețea mai amplă de hoți ambulanți care distrag atenția victimelor, uneori numiți țigani nomazi, care se deplasează prin Statele Unite, vizând victimele nebănuitoare, folosind trucuri înșelătoare pentru a fura sume mari de bani sau obiecte de valoare. Acești hoți lucrează adesea în grupuri care pot include femei, copii sau complici în vârstă care ajută la crearea de diversiuni. În timp ce un membru distrage atenția victimei, altul fură în liniște bijuterii, bani sau alte obiecte de valoare în câteva secunde. Aceștia atacă magazine de bijuterii, centre comerciale și uneori locuințe private".

Soția lui Marcu, Natașa, se afla și ea în mașină în momentul în care hoțul a fost arestat. Soția nu este "arestată în acest moment", dar Serviciile de Imigrări sunt "în legătură cu ea".

