Măsuri esențiale pe care oricine le poate lua pentru a se proteja de infractorii online. Ponturile unui fost agent FBI: "Unii oameni ignoră asta, ceea ce mă uimește"

Jason Hogg, fost agent FBI și director la firma de capital privat Great Hill Partners, a explicat într-un articol publicat de Business Insider care sunt măsurile esențiale pe care șe poate lua oricine pentru a se proteja de infractorii online.

"Nu pot vorbi prea mult despre asta, dar am fost agent special la FBI. În calitate de membru al Grupului de operațiuni speciale 13, am fost expus la cele mai rele lucruri ale omenirii - de la crima organizată și activitatea teroristă la abuzuri financiare și amenințări cu moartea online. După ce am plecat de la FBI, am devenit director general global al unei firme de securitate cibernetică, unde am condus de la investigații criminalistice digitale la teste de penetrare.

Dificultatea de a rămâne în siguranță pe internet în prezent este că situația a scăpat deja de sub control. Cu toate acestea, mai există măsuri pe care le poți lua.

Iată lucrurile simple de care trebuie să țineți cont pe internet, a declarat acesta pentru Business Insider.

Întotdeauna fiți suspicioși

"În cazul în care primești un videoclip, un apel, un mesaj vocal, un email sau un mesaj direct, încearcă să verifici pe cont propriu cu expeditorul că este autentic.

Ads

Dacă nu recunoști numărul apelantului, dar pare să fie persoana respectivă, pune-l în așteptare și verifică separat pentru a te asigura.

Cineva a încercat odată să execute un apel deepfake pe mama mea. Sunau ca fiind fiica mea cea mare. Mama mea avea atunci 80 de ani, dar vestea bună este că mai multe persoane din familia ei erau agenți FBI sau detectivi, așa că a fost imediat suspicioasă.

M-a sunat pentru a verifica, iar fiica mea era cu mine, așa că ea știa că este fals. Alte persoane nu au fost atât de atente în trecut."

Ascultați-vă telefonul

"Știți cum telefonul vă spune uneori că parolele dvs. au fost compromise în urma unei scurgeri de date? Unii oameni ignoră asta, ceea ce mă uimește. Tatăl meu a fost director general al MasterCard și fost agent FBI, dar totuși a ajuns să i se retragă o sumă semnificativă de bani din contul său curent din cauza unor parole compromise pe care nu le-a resetat.

Verificați lista aplicațiilor ale căror parole au fost compromise - s-ar putea să fiți surprinși de numărul de site-uri pentru care aveți o parolă în primul rând - și intrați în aplicații și schimbați-vă parolele, cel puțin pentru cele importante. Nu folosiți aceeași parolă pentru absolut orice. Nu trebuie să aveți 150 de parole pentru 150 de site-uri web - dar distribuiți-le. Știu că este o pacoste, dar mai bine preveniți decât să vă pară rău."

Ads

WiFi-ul gratuit este un risc

Dacă aveți de gând să utilizați WiFi gratuit în cafenele sau stații, gândiți-vă să instalați un VPN pe telefon. Este atât de ușor.

Și nu efectuați tranzacții financiare pe o rețea WiFi publică. Nu știți cine ar putea avea acces la aceste informații.

Postați în mod inteligent

"Când postați un mesaj, presupuneți întotdeauna că acesta ar putea fi folosit într-o anumită formă împotriva dumneavoastră. Ați mai posta? Una este să postați fotografii în care vă distrați, dar alta este să etichetați public fiecare persoană din fotografie.

Cu toate lucrurile pozitive care decurg din social media, aceasta creează o comoară de informații. Aveți înregistrări video, aveți fotografii, aveți asociații de prietenie. Aveți, de asemenea, învățarea automată care poate parcurge toate acestea la o viteză incredibilă - ceva ce nu am mai văzut până acum. Există platforme de servicii și ransomware pe dark web care accelerează aceste exploatări. Acesta este și modul în care deepfakes devin din ce în ce mai convingătoare - folosesc modele de voce și imagine din videoclipuri și fotografii care există deja."

Ads