Înfrângere devastatoare suferită de armata rusă în Donbas. În acest timp, mii de oameni sărbătoresc victoria la Moscova VIDEO

Rapoartele militare din după-amiaza zilei de 30 septembrie arată că Rusia va pierde în

următoarele ore unul dintre cele mai importante puncte strategice din Donbas, localitatea

Lyman.

Informațiile arată că armata ucraineană a încercuit în totalitate "punga" Lyman și că

soldații ruși prinși în capcană nu mai au acum nici varianta retragerii.

Cel mai probabil, unitățile Armatei a 20-a ruse care vor încerca să fugă, vor fi prinse în

focul artileriei ucrainene.

Bloggerii militari ruși care relatează despre război se arată extrem de revoltați. Andrei

Morozov, combatant pe front: "Trăim desigur o trădare. Acest nivel de incompetență pur și

simplu nu există."

Igor Strelkov, ofițerul FSB implicat în doborârea avionului de pasageri în Donbas i-a

răspuns: "Resping total teza lui Andrei. Cu un grad mai mare de probabilitate, presupun UN

CRETINISM IMPRESIONANT ȘI LIPSĂ DE PROFESIONALISM ÎN EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR MILITARE DE

COMANDĂ" (majusculele îi aparțin).

LYMAN/1420 UTC 30 SEP/ UKR forces

are reported to have reached the O-0528 HWY south of Zarichne. This is the sole line of

communication for RU forces at Lyman. The O-0528 is now under the observation of UKR UAVs,

which will coordinate art'y strikes against retreating RU units. pic.twitter.com/Jr2E9l6gy1

Indications & Warnings | (@ChuckPfarrer) September 30, 2022