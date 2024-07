Grup Feroviar Româna SA, cea mai mare firmă cu capital privat de transporturi pe calea ferată, va cere anularea unei amenzi de 3,49 milioane de lei primită de la autoritatea de concurență, au anunțat marți, 30 iulie, reprezentanții companiei.

Compania va cere suspendarea plății, conform Agerpres.

"Constatăm cu regret că sancţiunea venită din partea Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar (CNSDF), din cadrul Consiliului Concurenţei, are ca obiect o speţă veche, care de la momentul semnalării şi până în prezent a fost soluţionată de Grup Feroviar Român. În urma demersurilor noastre, care au urmat cu stricteţe procedura legală de obţinere a autorizaţiei de exploatare şi timpii de soluţionare prevăzuţi de aceasta, CFR Marfă are în prezent acces pe LFI PALAS, pentru liniile 8-13. Din această perspectivă, considerăm că amenda aplicată nu are corespondent real şi ne exprimăm dezamăgirea faţă de faptul că aceasta ar putea imobiliza fonduri destinate unor viitoare investiţii", se arată comunicat.

Având în vedere toate aceste aspecte, Grup Feroviar Român va contesta amenda, va cere suspendarea plăţii acesteia şi va continua să investească în dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor pe care le oferă, au menţionat sursele citate.

CNSDF a sancţionat luni Grup Feroviar Român cu 3,49 milioane lei pentru că nu a respectat măsurile impuse de organismul naţional de reglementare şi nu a permis accesul tuturor operatorilor de transport feroviar la infrastructurile de servicii pe care le operează în staţia CF Palas din zona Portului Constanţa.

Conform unui comunicat remis luni Agerpres, CNSDF a decis, în octombrie 2023, ca urmare a unei plângeri a CFR Marfă, ca Grup Feroviar Român SA (GFR) şi Trans Expedition Feroviar SRL (TEF) să acorde, în condiţii echitabile, nediscriminatorii şi transparente, dreptul de acces tuturor operatorilor de transport feroviar la infrastructurile de servicii din staţia CF Palas şi la serviciile oferite în cadrul acestor infrastructuri.

Totodată, GFR trebuia să publice descrierea infrastructurilor de servicii din staţia CF Palas, a serviciilor oferite în cadrul acestor infrastructuri şi tarifele percepute, inclusiv informaţii privind procedura de coordonare şi criteriile de prioritizare, pentru maximizarea capacităţii disponibile.

De asemenea, compania trebuia să recalculeze şi să publice tarifele pentru serviciile oferite în cadrul acestor infrastructuri.

"GFR nu a implementat integral măsurile impuse de CNSDF, motiv pentru care a fost sancţionat. CNSDF va continua monitorizarea modului în care compania respectă legislaţia şi va aplica amenzi suplimentare în cazul în care GFR nu asigură acces nediscriminatoriu operatorilor de transport feroviar", se menţionează în comunicat.

GFR, cu o cifră de afaceri de 1,05 miliarde de lei anul trecut, face parte din grupul Grampet SA, controlat de afaceristul Gruia Stoica.

