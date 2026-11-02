Al 23-lea tren electric Alstom intră în circulație. Mai sunt de recepționat alte 14

Autor: Olivia Andrei
Luni, 02 Noiembrie 2026, ora 17:54
651 citiri
Al 23-lea tren electric Alstom intră în circulație. Mai sunt de recepționat alte 14
Noul tren electric Alstom FOTO Facebook /ARF - Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) anunță că a recepționat și va intra în circulație al 23-lea tren electric Alstom. Contractul prevede furnizarea a 37 de astfel de rame electrice interregionale noi RE-IR, se arată într-un comunicat de presă transmis de ARF.

Cele patru rute de circulație pe care urmează să circule aceste trenuri sunt:

București Nord – Brașov – Cluj-Napoca;

București Nord – Brașov;

Brașov – Deda – Cluj-Napoca;

Cluj-Napoca – Deva – Timișoara Nord.

Obiectivul principal al proiectului constituie conectarea capitalei cu principalele centre urbane ale țării, contribuind la asigurarea mobilității, la scăderea timpilor de călătorie și la îmbunătățirea nivelului general al serviciilor publice prestate pentru transportul public pe calea ferată.

Valoarea totală a proiectului este de 1.708.996.863 lei, finanțarea fiind distribuită după cum urmează:

-213.523.359,27 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR);

-151.181,05 lei – bugetul propriu al beneficiarului;

-322.323,09 lei – cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA.

România, pe harta atacurilor cibernetice împotriva frigiderelor din marile magazine. Ce spune DNSC
România, pe harta atacurilor cibernetice împotriva frigiderelor din marile magazine. Ce spune DNSC
Șase magazine din România aparținând aceluiași lanț comercial au fost vizate de un posibil atac informatic în noaptea de 2 noiembrie, după ce echipamentele frigorifice au înregistrat brusc...
Cinci aparate din casă care pot consuma curent chiar și atunci când nu sunt folosite
Cinci aparate din casă care pot consuma curent chiar și atunci când nu sunt folosite
Un televizor oprit din telecomandă, un cuptor cu microunde nefolosit sau o consolă de jocuri pot continua să consume energie electrică. Fenomenul este cunoscut drept consum în standby și...
#infrastructura feroviara, #trenuri electrice, #Alstom, #arf , #transporturi
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz, dupa scandalul iscat de tinutele de la botezul din Timisoara
Adevarul.ro
Val de cutremure in Romania: cinci in sase ore. Adevarul despre teoria ca seismele mici previn unul devastator: "Oamenii ar fi putut crede ca placile se relaxeaza"
DigiSport.ro
Comisia de Disciplina a FRF a decis: meciul a fost pierdut cu 3-0 la masa verde!
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România, pe harta atacurilor cibernetice împotriva frigiderelor din marile magazine. Ce spune DNSC
  2. Cinci aparate din casă care pot consuma curent chiar și atunci când nu sunt folosite
  3. Google Maps se schimbă cu ajutorul inteligenței artificiale. Ce funcții noi pregătește pentru șoferi
  4. BYD pregătește o rețea de încărcare rapidă în România și caută colaborări cu industria auto locală
  5. Black Friday 2026 se întinde pe 50 de zile. Doar o treime dintre magazine din România încep reducerile pe 6 noiembrie
  6. Senatul a aprobat proiectul care le interzice copiilor accesul la rețele sociale online. Decizia finală o va lua Camera Deputaților
  7. Ce telefoane emit cele mai multe radiații. iPhone 17 și Galaxy Z Fold7 sunt în partea de sus a clasamentului
  8. Europenii au noi drepturi la reparațiile electrocasnicelor, inclusiv după expirarea garanției. Ce platformă pregătește UE
  9. De ce televizoarele inteligente au început să afișeze tot mai multe reclame. Cum pot fi eliminate sau limitate
  10. Samsung vine cu o actualizare importantă pentru noile telefoane din seria Galaxy. Este legată de confidențialitate

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru, cu Alice Stroescu,
Fără Filtru Ep. 101 - Ciolacu își anulează nunta după botezul de lux al liderilor PSD