Al 23-lea tren electric Alstom intră în circulație. Mai sunt de recepționat alte 14

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) anunță că a recepționat și va intra în circulație al 23-lea tren electric Alstom. Contractul prevede furnizarea a 37 de astfel de rame electrice interregionale noi RE-IR, se arată într-un comunicat de presă transmis de ARF.

Cele patru rute de circulație pe care urmează să circule aceste trenuri sunt:

București Nord – Brașov – Cluj-Napoca;

București Nord – Brașov;

Brașov – Deda – Cluj-Napoca;

Cluj-Napoca – Deva – Timișoara Nord.

Obiectivul principal al proiectului constituie conectarea capitalei cu principalele centre urbane ale țării, contribuind la asigurarea mobilității, la scăderea timpilor de călătorie și la îmbunătățirea nivelului general al serviciilor publice prestate pentru transportul public pe calea ferată.

Valoarea totală a proiectului este de 1.708.996.863 lei, finanțarea fiind distribuită după cum urmează:

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-213.523.359,27 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR);

-151.181,05 lei – bugetul propriu al beneficiarului;

-322.323,09 lei – cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA.

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