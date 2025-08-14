A7 și A8, proiecte doar pe hârtie? Constructorul a suspendat lucrările la autostrăzile care leagă Moldova de restul țării

Planurile de conectare a Moldovei cu restul țării prin autostrăzile A7 și A8 sunt foarte aproape să rămână doar pe hârtie. După ce Guvernul nu a achitat plățile către unul dintre cei mai mari constructori din România, au fost suspendate lucrările pe mai multe tronsoane, iar unele ar putea fi chiar oprite.

Situația a devenit și mai tensionată după ce parlamentarul PSD Marius Budăi a avertizat că va vota o moțiune de cenzură dacă Guvernul nu finalizează A7, scrie antena3.ro.

Între timp, constructorul a prelungit perioada de pauză pe șantier cu încă șapte zile, până pe data de 18 august, invocând un blocaj financiar.

Până acum, nu au fost întârzieri mari la plata facturilor, însă rectificarea bugetară este crucială pentru continuarea lucrărilor.

Numai constructorul autostrăzii A7 are facturi emise de peste 800 de milioane de lei, iar până la finalul lunii august el ar putea emite altele de încă 1,4 miliarde de lei.

Din păcate, problema nu este una nouă. În toamna anului 2024 a fost, de asemenea, nevoie de finanțări suplimentare pentru proiectele mari de infrastructură.

Mai mult, există un risc pe termen mediu și lung, posibilitatea ca unele investiții să fie tăiate sau amânate, având în vedere discuțiile de acum privind prioritizarea anumitor proiecte sau eliminarea unor tronsoane din PNRR.

O alternativă ar fi ca proiectele să fie mutate pe finanțare din Programul Transport, dar specialiștii avertizează că fondurile de acolo nu acoperă toate contractele deja semnate și nici viitoarele lucrări aflate la licitație.

În acest fel, autostrăzile A7 și A8, extrem de importante pentru dezvoltarea Moldovei, ar putea intra într-un blocaj financiar care, dacă nu este rezolvat cât de curând, poate pune în pericol nu doar termenele de finalizare, ci și viitorul acestor proiecte.

