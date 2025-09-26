Nou segment din metroul către Otopeni, finalizat în mai puțin de o săptămână. Când se va termina etapa de foraj pe magistrala M6

Autor: Silvia Deleanu
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 15:47
300 citiri
Nou segment din metroul către Otopeni, finalizat în mai puțin de o săptămână. Când se va termina etapa de foraj pe magistrala M6
Lucrări pe magistrala de metrou M6 FOTO Facebook/Asociația Pro Infrastructura

Scutul de foraj „Sfânta Ana” urmează să finalizeze al doilea segment de tunel între viitoarele stații de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa la începutul săptămânii viitoare, potrivit unui anunț făcut recent de Metrorex. Primul segment de tunel din Magistrala 6 de metrou a fost finalizat deja de către „Sfânta Maria” vara aceasta.

Utilajul de foraj „Sfânta Ana” a început execuția tunelului între viitoarele stații de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa, spre direcția 1 Mai, pe 28 mai 2025. Utilajul are o lungime de 105 metri, cântărește aproximativ 600 de tone, iar scutul de foraj are un diametru de aproximativ 6,60 metri, iar segmentul de tunel subteran care urmează să fie finalizat pe Linia 1 de TBM „Sfânta Ana” măsoară o lungime de 900 de metri excavați, pe care sunt montate 600 de inele de tunel, relatează Economica.net.

Utilajele TBM „Sfânta Maria” și „Sfânta Ana” vor excava tunelurile subterane cu lungime de 6,6 km, pe care se vor construi cele șase stații și șase interstații ale aliniamentului Magistralei 6, Secțiunea SUD, 1 Mai – Tokyo.

Magistrala M6 va avea un traseu de 14,2 km de cale dublă, pe care vor circula 12 trenuri noi, moderne și va cuprinde 12 stații. Secțiunea Sud reprezintă segmentul cuprins între stațiile 1 Mai (existentă) – Tokyo și este construită de către asocierea Alsim Alarko – Makyol, iar secțiunea Nord, Tokyo – Aeroport Henri Coandă, a fost contractată cu asocierea Gulermak – Somet, mai arată sursa citată. Lucrările urmează să fie finalizate în doi ani, după care urmează „instalațiile, dotările, echipamentele și finisajele în stații, interstații și pe galerii.” Desigur, la final avem semnalizarea și centralizarea”, explicau cei de la Asociația Pro Infrastructură după o vizită efectuată pe șantier în luna august 2025.

Ce loc de muncă să-ți găsești, dacă ești „amenințat” de Inteligența Artificială. Verdictul experților în resurse umane
Ce loc de muncă să-ți găsești, dacă ești „amenințat” de Inteligența Artificială. Verdictul experților în resurse umane
Pe fondul evoluției tehnologice, respectiv al ascensiunii inteligenței artificiale, multe locuri de muncă vor dispărea. Marile companii investesc masiv în adoptarea celor mai eficiente...
Telefonul care promite să „nu se descarce niciodată”. Honor X9d cu baterie uriașă de 8.300 mAh ar putea ajunge și în România
Telefonul care promite să „nu se descarce niciodată”. Honor X9d cu baterie uriașă de 8.300 mAh ar putea ajunge și în România
Dacă ți-ai dorit vreodată un telefon care să reziste zile întregi fără încărcare, Honor ar putea fi modelul pe care îl cauți. După ce, în vară, a lansat în China modelul Honor X70,...
#infrastructura Romania, #metrou Bucuresti, #metrou Otopeni, #metrou Otopeni Bucuresti, #Magistrala 6 metrou , #infrastructura
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
O singura dorinta, dupa ce a venit nota de plata si a aflat de pedeapsa de 20 de ani! "Mare dezamagire"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Alex Baluta, primele imagini din America

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nou segment din metroul către Otopeni, finalizat în mai puțin de o săptămână. Când se va termina etapa de foraj pe magistrala M6
  2. Ce loc de muncă să-ți găsești, dacă ești „amenințat” de Inteligența Artificială. Verdictul experților în resurse umane
  3. Telefonul care promite să „nu se descarce niciodată”. Honor X9d cu baterie uriașă de 8.300 mAh ar putea ajunge și în România
  4. Rectificarea bugetară, așteptată până la finele săptămânii viitoare. „O prioritate rămâne digitalizarea Vămii și a ANAF”
  5. Nou record absolut pentru datoria globală. Suma fabuloasă cu care a crescut la jumătatea anului 2025, din cauza devalorizării dolarului american
  6. Indicele ROBOR, în scădere. La ce valori se situează costul dobânzilor variabile față de începutul anului
  7. Noi scumpiri ale carburanților, vineri. Cât costă litrul de benzină standard după a patra majorare de preț din septembrie
  8. NuScale semnează noi acorduri în SUA. Proiectul românesc al reactoarelor modulare mici progresează cu încetinitorul
  9. Sorin Preda (Global Vision) la The Real Estate Event: „Pentru mine, succesul nu se măsoară prin bani sau metri pătrați. Eu l-aș traduce în 50.000 de locuri de muncă”
  10. Guvernul a fost avertizat din ianuarie că am putea pierde bani din PNRR. Nazare: Pachetul I de măsuri a arătat Comisiei că „ne-am ținut de cuvânt”