Nou segment din metroul către Otopeni, finalizat în mai puțin de o săptămână. Când se va termina etapa de foraj pe magistrala M6

Scutul de foraj „Sfânta Ana” urmează să finalizeze al doilea segment de tunel între viitoarele stații de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa la începutul săptămânii viitoare, potrivit unui anunț făcut recent de Metrorex. Primul segment de tunel din Magistrala 6 de metrou a fost finalizat deja de către „Sfânta Maria” vara aceasta.

Utilajul de foraj „Sfânta Ana” a început execuția tunelului între viitoarele stații de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa, spre direcția 1 Mai, pe 28 mai 2025. Utilajul are o lungime de 105 metri, cântărește aproximativ 600 de tone, iar scutul de foraj are un diametru de aproximativ 6,60 metri, iar segmentul de tunel subteran care urmează să fie finalizat pe Linia 1 de TBM „Sfânta Ana” măsoară o lungime de 900 de metri excavați, pe care sunt montate 600 de inele de tunel, relatează Economica.net.

Utilajele TBM „Sfânta Maria” și „Sfânta Ana” vor excava tunelurile subterane cu lungime de 6,6 km, pe care se vor construi cele șase stații și șase interstații ale aliniamentului Magistralei 6, Secțiunea SUD, 1 Mai – Tokyo.

Magistrala M6 va avea un traseu de 14,2 km de cale dublă, pe care vor circula 12 trenuri noi, moderne și va cuprinde 12 stații. Secțiunea Sud reprezintă segmentul cuprins între stațiile 1 Mai (existentă) – Tokyo și este construită de către asocierea Alsim Alarko – Makyol, iar secțiunea Nord, Tokyo – Aeroport Henri Coandă, a fost contractată cu asocierea Gulermak – Somet, mai arată sursa citată. Lucrările urmează să fie finalizate în doi ani, după care urmează „instalațiile, dotările, echipamentele și finisajele în stații, interstații și pe galerii.” Desigur, la final avem semnalizarea și centralizarea”, explicau cei de la Asociația Pro Infrastructură după o vizită efectuată pe șantier în luna august 2025.

