Primul tronson al Autostrăzii Unirii A8 ar putea fi deschis circulației în primăvara anului viitor, potrivit unei evaluări publicate pe Facebook de Asociația Pro Infrastructură. Pe lotul Târgu Mureș–Miercurea Nirajului, construit de compania turcă Nurol, progresul fizic a depășit 70%, iar asfaltul a fost așternut pe mai bine de jumătate din traseu. Asociația consideră posibilă inaugurarea în mai 2027, dacă antreprenorul menține ritmul de lucru, iar vremea permite continuarea lucrărilor peste iarnă.

„Se vede în teren că Nurol a recuperat întârzierile de la final de 2025 și de la începutul acestui an. Progresul fizic la zi a depășit 70%”, arată Asociația Pro Infrastructură în mesajul publicat și pe site-ul organizației.

Lucrările din iarnă vor conta pentru deschiderea din primăvară

Pe lângă asfaltul deja așternut pe mai bine de jumătate din lot, o mare parte dintre structuri se află într-un stadiu avansat. Asociația semnalează însă și existența unor structuri rămase în urmă, la care constructorul ar putea continua să lucreze în sezonul rece.

„Este asfalt pe mai bine de jumătate din lot și mare parte din structuri sunt într-un stadiu avansat. Sunt câteva rămase în urmă dar antreprenorul poate să muncească la ele în sezonul rece. Dacă vor menține ritmul și vremea va fi decentă peste iarnă, turcii de la Nurol pot deschide circulația în mai 2027”, precizează organizația.

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În cronologia prezentată de Pro Infrastructură, contractul cu Nurol a fost semnat la 16 februarie 2024, iar ordinul de începere a fost emis pentru 31 mai 2024. Durata prevăzută a fost de șase luni pentru proiectare și alte 24 de luni pentru execuție. Prima autorizație de construire a fost emisă la 11 aprilie 2025 și acoperea aproximativ 33% din valoarea lucrărilor ofertate, iar cea de-a doua, din 23 mai 2025, încă 13%.

A treia autorizație, emisă la 21 iulie 2025, privea 31% din lucrări, cu o durată de execuție de 17 luni. O a patra autorizație, pentru 4% din lucrări, a venit la 26 ianuarie 2026. Potrivit calculului asociației, termenul de doi ani raportat la emiterea primei autorizații conduce la aprilie 2027. Deschiderea în mai este, așadar, perspectiva avansată de organizație pe baza situației din teren și a condițiilor necesare continuării lucrărilor.

Ce legătură va asigura primul lot și unde se înscrie în traseul A8

Contractul Târgu Mureș–Miercurea Nirajului are o valoare de aproximativ 2,46 miliarde de lei, fără TVA. Lungimea de circa 24,4 kilometri include cei 22 de kilometri ai A8 și un drum de legătură cu Autostrada Transilvania A3, de aproximativ 2,4 kilometri.

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Potrivit informațiilor CNAIR, proiectul cuprinde conexiuni cu A3 și municipiul Târgu Mureș, cu DN13 și cu DJ151D, precum și 30 de poduri și pasaje și două ecoducte, destinate traversării autostrăzii de către animalele sălbatice. Autostrada A8, cunoscută drept Autostrada Unirii, este proiectată să lege Târgu Mureș de Târgu Neamț, Iași și Ungheni, asigurând traversarea Carpaților între Transilvania și Moldova și continuarea traseului spre frontiera cu Republica Moldova. Lotul construit de Nurol reprezintă începutul acestei legături dinspre A3; realizarea conexiunii complete depinde de finalizarea celorlalte sectoare, inclusiv a traversării montane.

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