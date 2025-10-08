Autostrada care trece Carpații prinde contur. Au început lucrările la tunelul Robești, primul din secțiunea montană Boița – Cornetu

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 15:09
Constructorul Mapa Cengiz a început lucrările la tunelul Robești. Sursă FOTO: Facebook/Cristian Pistol

Asocierea de constructori turci Mapa - Cengiz a demarat lucrările propriu-zise la primul tunel din secțiunea montană Boița - Cornetu a A1 Sibiu - Pitești, informează miercuri Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Tunelul Robești va avea o lungime de 900 m, este construit cu metoda austriacă, iar pe anumite porțiuni, unde a fost identificată rocă dură, se va apela inclusiv la dinamitare subterană, explică șeful CNAIR.

Potrivit lui, asocierea de constructori turci (Mapa – Cengiz) este mobilizată pe acest sector al șantierului din Autostrada Sibiu – Pitești, pentru această fază, cu 30 de muncitori și 10 utilaje specializate.

„Pe măsură ce activitățile vor evolua, numărul muncitorilor și al utilajelor va crește proporțional”, dă asigurări șeful CNAIR.

Pe întreaga secțiune vor fi construite 7 tuneluri, din care cel mai lung va fi cel de la Câineni (1.520 m).

Contractul pentru construcția secțiunii 2 (31,33 km) a autostrăzii Sibiu – Pitești are o valoare de 4,25 miliarde, este finanțat prin Programul Transport (Fonduri Europene Nerambursabile) și trebuie finalizat în anul 2028.

Stadiul fizic al lucrărilor pe întregul șantier se apropie de 7%, mai spune directorul general al CNAIR.

Secțiunea 2 Boița – Cornetu din Autostrada A1 Sibiu – Pitești reprezintă unul dintre cele mai dificile loturi de construire din România, având 48 de poduri și viaducte, precum și Șapte tuneluri prevăzute pe traseul de 31,33 kilometri prin Munții Carpați.

