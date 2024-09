Construcția unui drum esențial acumulează întârzieri după întârzieri. „S-a întâlnit hoțul cu prostul pe contractul ăsta"

O bucată de autostradă care ar fi trebuit să fie gata la finalul lui 2022 riscă să nu fie finalizată nici până la finele anului curent. Segmentul de drum este unul foarte important, pentru că ar fi eliberat o parte din infrastructura existentă de trafic și ar fi asigurat o legătură directă între Portul Constanța și Pitești, evitând Capitala, conform Asociației Pro Infrastructura.

Lotul 3 din Autostrada A0 Sud ar trebui să lege A1 de A2. Valoarea estimată a contractului pentru lotul de sub 18 kilometri este de 853,4 milioane de lei, iar constructorii sunt Aktor Technical SA din Grecia și Euoconstruct Trading 98 SRL, din România, conform informațiilor publice.

HotNews relatează vineri, 27 septembrie, că firmele au amânat termenul de finalizare de trei ori doar în 2024, conform unui răspuns primit de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Data inițială de finalizare trebuia să fie noiembrie 2022, iar CNAIR a extins termenul până în noiembrie 2023.

"Data de finalizare a contractului a fost prelungită până în prezent întrucât sunt în curs de soluționare litigii în instanță și revendicări ale antreprenorului în curs de soluționare. Precizăm că termenul de finalizare al lucrărilor a fost amânat de către constructor de trei ori doar anul acesta. Ultimul termen asumat de acesta pentru deschiderea circulației pe cei 17,97 km ai acestui lot este finalul acestui an", transmite Compania de Autostrăzi pentru sursa citată, adăugând că i-a cerut constructorului penalități de 5 milioane de lei.

Ionuț Ciurea, reprezentantul Asociației Pro infrastructura, subliniază pentru sursa citată importanța acestui drum, spunând că "in punctul nostru de vedere, să închizi această legătură lipsă era cel mai important obiectiv în 2024". Organizația consideră că, având în vedere un avans în șantier de 73%, lucrarea nu are cum să fie gata anul acesta, spunând că "este, cu siguranță, cel mai mare eșec din acest an".

"S-a întâlnit hoțu’ cu prostu’ pe contractul ăsta, ca în proverb. Adică e statul care nu-și face treaba cu relocările, cu birocrația în general și un constructor care profită de chestia asta ca să mai ciupească acolo ceva. El e prieten cu extensia de timp pe contractul ăsta. Sunt în continuare relocări de rețele care nu s-au rezolvat", a mai punctat Ciurea.

