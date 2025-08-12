Cazul Cordău–Holod: Cum decade economia odată ce căile ferate sunt distruse prin indiferență. „Dacă o linie e scoasă din acte, nu mai există cale de întoarcere”

La marginea județului Bihor, între Cordău și Holod, o linie feroviară moartă de aproape două decenii așteaptă să îi fie decisă soarta, adică fie reconversia în pistă velo, fie uitarea definitivă sub buruieni și pământ surpat.

În acte, destinația i se poate schimba în câteva semnături. În teren, degradarea e atât de avansată încât orice redeschidere ar însemna reconstruirea din temelii. „Dacă o linie e scoasă din acte sau i se schimbă destinația, nu mai există cale de întoarcere”, a avertizat Ionuț Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructură (API).

Acesta a stat de vorbă cu jurnaliștii Ziare.com despre câteva exemple de linii care, din varii motive, riscă să se piardă definitiv, fără un efort depus din partea autorităților fie pentru salvarea lor, fie pentru reconversie, doar în cazul în care rutele pe care le traversau nu au un potențial economic real însă.

Cordău-Holod, exemplul oferit de API pentru potențialul pe care îl oferă liniile de cale ferată abandonate de decenii întregi în România

Între localitățile Cordău și Holod, în județul Bihor, o linie feroviară lungă de aproape 48 de kilometri stă închisă de peste două decenii, măcinată de rugină, vegetație și alunecări de teren. În 1999, mai multe porțiuni de terasament au fost distruse de viituri, iar de atunci trenurile nu au mai revenit pe șine. Potrivit unei știri apărute recent în presa locală, Consiliul Județean Bihor, în parteneriat cu Ministerul Transporturilor și CFR, vrea să dezafecteze complet infrastructura și să o transforme, cu fonduri din PNRR, în pistă de biciclete. Proiectul este în dezbatere publică până pe 14 august, iar susținătorii inițiativei spun că o astfel de investiție ar putea atrage turiști și oferi o alternativă de mobilitate.

Ads

De partea cealaltă, pasionați ai infrastructurii feroviare și locuitori din zonă contestă demolarea liniei. „Pista de biciclete între Băile Felix și Holod este o idee grozavă – dar NU pe terasamentul căii ferate, ci alături de ea, pe terenul CFR! Avem o linie feroviară abandonată care poate renaște, cu doar 3,5 km afectați dintr-un total de 47,5 km. Pista de biciclete poate coexista cu linia, fără să distrugem o infrastructură care poate servi zeci de mii de locuitori și turiști!”, a scris pe Facebook orădeanul Titus Bârza, citat de Bihoreanul.

Asociația Pro Infrastructură s-a alăturat dialogului pe această temă, într-un mesaj comunicat presei și pe canalele de social media pe 11 august, aceștia aducând în discuție cazurile mai multor linii de cale ferată dezafectate și care sunt pe cale să nu mai poată fi salvate, decât cu investiții imense care ar depăși, în unele cazuri, potențialul economic real adus de punerea acestora în funcțiune. „O boală cronică a sistemului feroviar este lăsarea de izbeliște a liniilor la prima viitură sau alunecare de teren. Sunt lăsate la mila naturii, năpădite de buruieni, și furate bucată cu bucată. Rețeaua rutieră este în continuă creștere, în schimb cea feroviară se micșorează pe zi ce trece.

Ads

Tronsoane ca Mintia-Brad, Dângeni-Săveni, Gura Putnei-Nisipitu, Bârlad-Foltești sau Vâlcele-Râmnicu Vâlcea au fost părăsite și apoi închise cu acte în regulă după ce au fost afectate de fenomene meteo. Un adevărat miracol s-a produs cu porțiunea Budila-Întorsura Buzăului, unde s-a reluat circulația la doar câțiva ani după ce apele barajului au distrus vechiul pod de la Budila”, au punctat cei de la API.

În legătură cu segmentul Cordău-Holod, însă, cei de la API au nuanțat un pic mai mult problema, sugerând că e nevoie de o dezbatere mai largă cu privire la argumentele economice, sociale și de mediu pentru fiecare caz în parte și modul în care trebuie gestionate aceste linii. „Consiliul Județean Bihor vrea să o transforme în pistă de biciclete. Însă un grup de inițiativă locală insistă de 4 ani ca să se păstreze calea ferată. Dacă linia este degradată grav și fără nicio perspectivă de redeschidere, se justifică reconversia ei în pistă velo? Ori merită efortul de salvare? Vă invităm să vă alăturați dezbaterii: cum e mai bine în acest caz?”, întrebau aceștia.

Ads

Într-o discuție cu Ziare.com, Ionuț Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructură, a detaliat mai mult riscul ireversibil al unei astfel de decizii, acesta declarând că „dacă o linie e scoasă din acte sau i se schimbă destinația, nu mai există cale de întoarcere. Ori o păstrăm acum, ori o pierdem definitiv. Ciurea arată că, în starea actuală, linia ar avea nevoie de o reconstrucție din temelii pentru a putea fi redeschisă. „E greu de crezut că se mai pot salva multe lucruri. Poate bucăți de șină, poate câteva traverse… dar degradările sunt masive”, a explicat acesta, adăugând că decizia trebuie să fie fundamentată pe o expertiză tehnică serioasă privind costurile și beneficiile, nu doar pe dorința de a face o reconversie rapidă.

Cum se pierde o linie feroviară în România

Cazul Cordău–Holod urmează un scenariu devenit tipar în ultimii 30 de ani. Potrivit unor date centralizate de Hotnews în 2021, peste 40 de linii secundare, însumând peste 1.700 km, au dispărut din Mersul Trenurilor în ultimele trei decenii. Mecanismul, argumentau atunci jurnaliștii, este aproape identic, prin faptul că infrastructura se degradează din lipsa întreținerii, vitezele scad până la niveluri necompetitive, de regulă sub 25 km/h, numărul călătorilor se prăbușește, iar în lipsa unei presiuni politice sau economice, secția este închisă oficial. Ulterior, fie rămâne în paragină, fie, rareori, este reconvertită sau, în cele din urmă, demontată.

Ads

„Este o combinație între efortul financiar și interesul administrativ. Dacă nu există presiune și voință, linia este lăsată să moară”, a punctat Ionuț Ciurea. „În cel mai optimist scenariu realist, CFR ar trebui să fie interesată, să aibă finanțarea și să reconstruiască din temelii linia. Dar asta presupune bani, timp și justificare economică clară.”

Pe tronsonul Cordău–Holod, dispariția transportului feroviar nu este un simplu inconvenient, ci un factor de obstacolare reală în mobilitatea zilnică. În lipsa trenurilor, locuitorii din comunele traversate sunt forțați să recurgă la microbuze sau transport rutier, opțiuni adesea mai costisitoare și instabile. Potrivit Hotnews, în unele locuri oamenii s-au trezit de pe o zi pe alta că nu mai au tren și s-au orientat către mașini și microbuze, nu doar mai costisitoare, de fapt, ci și substanțial mai poluante și mai greu accesibile pentru cei care nu își permit zilnic costurile de transport public, darămite achiziționarea și întreținerea unui autovehicul propriu.

Ads

Deoarece asta este problema de bază cu lăsarea în paragină a transportului feroviar, așa cum a punctat și specialistul API. Practic, retragerea transportului feroviar accelerează izolarea localităților mici. Fără legătură rapidă și confortabilă cu centre urbane, șansele de angajare, acces la educație sau sănătate scad, iar atractivitatea economică a zonei, în ansamblul său, se perimează cu atât mai mult. Cartografierea efectelor sociale implică însă o analiză mai amplă, spune Ciurea, cu toate că este dovedit faptul că trenul asigura anterior un liant vital pentru comunitățile rurale.

Sursa: Youtube.com/Valter Patrick

Ideea transformării fostelor linii de cale ferată dezafectată în piste velo: un concept deloc nou, aplicat cu succes în străinătate

Ads

Literatura de specialitate arată că transformarea fostelor căi ferate în așa numitele greenways, sau piste velo, are costuri de conversie semnificativ mai mici decât reconstruirea unei linii feroviare din temelii. Estimări sintetizate într-un studiu realizat în 2016 la University of Galway arată ordine de mărime pentru conversie de până la circa 130.000 de euro/km, cu mentenanță anuală de 5.000–10.000 de euro/km, valorile variind în funcție de soluțiile tehnice și teren. Ghidurile europene de bune practici, precum European Greenways, consemnează, în proiecte concrete, costuri istorice între circa 50.000 de euro/km și 150.000 de euro/km, în funcție de tipul amenajării, lucrări conexe și dotări.

Pe partea de utilizare și sănătate publică, amintim faptul că o sinteză a Community Preventive Services Task Force (SUA) arată că infrastructura de tip trail/greenway, combinată cu intervenții de programare și promovare, crește utilizarea cu peste 18% și activitatea fizică moderat‑viguroasă cu mai bine 17% odată ce o cale ferată scoasă din uz devine pistă velo.

Ads

Cu toate acestea, așa cum au explicat și cei de la Pro Infrastructură, analizele pentru astfel de proiecte trebuie făcute de la caz la caz tocmai din cauza riscului de pierdere ireversibilă a rutei pentru feroviar. Odată ce linia e scoasă din acte sau i se schimbă destinația, „nu mai există cale de întoarcere”, așa cum au punctat aceștia.

Mai exact, Ionuț Ciurea nu contestă că reconversia poate avea sens acolo unde nu există perspectivă realistă de redeschidere, dar punctează două condiții deosebit de importante, spune acesta. „În cel mai optimist scenariu realist, CFR ar trebui să fie interesată, să aibă finanțarea și să reconstruiască din temelii linia. Asta cere bani mulți și o justificare clară. Fără ele, da, reconversia poate fi o soluție. Dar dacă linia e scoasă din acte, ai pierdut definitiv opțiunea feroviară”, a punctat acesta. Chiar și pentru o pistă velo, a mai adăugat Ciurea, zonele cu alunecări de teren trebuie stabilizate și reamenajate, fiindcă „nu e o dungă de vopsea pe care poți să o tragi peste linie și gata”.

În cazul Cordău–Holod, din dezbaterea locală de până acum, a reieșit propunerea ca pista să fie amenajată paralel, pe culoarul de siguranță, pentru a nu compromite definitiv funcția feroviară. În această ipoteză, există și câteva exemple europene arată că unele autorități au păstrat dreptul de reversie și elemente structurale ale traseului (terasamente, poduri) tocmai pentru a menține deschisă opțiunea unei viitoare reactivări feroviare, acolo unde perspectivele demografice/economice o justifică.

La nivel european, astfel de proiecte sunt deosebit de comune și unele rute deja construite astfel sunt vechi de câteva decenii deja. De pildă, în Germania, programul federal de Stillgelegte Bahnstrecken prevede că liniile dezafectate nu pot fi vândute sau dezmembrate definitiv fără o perioadă de protecție (10–15 ani) în care autoritățile locale pot solicita reactivarea. În acest timp, unele trasee sunt temporar transformate în piste velo, dar infrastructura de bază este menținută.

Bahntrassenradweg Nordbahntrasse, din Wuppertal, Renania de Nord-Westfalia, dat ca exemplu într-un raport al Comisiei Europene despre greenways, cuprinde o linie de 23 km a fost transformată în pistă, cu păstrarea viaductelor și tunelurilor, dar documentația tehnică a fost făcută astfel încât reconversia în cale ferată să fie posibilă. Costul conversiei a fost de aproximativ 12 milioane de euro, adică circa 520.000 de euro/km, incluzând consolidări și reabilitări de structuri istorice. În cazul Franței, reconversia unei linii în voie verte nu poate fi aprobată fără un studiu de impact socio-economic și fără consultarea SNCF privind utilitatea feroviară viitoare. În practică, pe traseele cu valoare turistică ridicată, cum ar fi Voie Verte Passa Païs, care se întinde pe o lungime de 80 de kilometri, în regiunea Occitania, conversia a adus beneficii economice importante comunităților, dar s-a păstrat statutul de proprietate publică și interdicția construirii pe culoarul respectiv.

Din perspectiva costurilor și a beneficiilor imediate, așadar, reconversia în pistă velo e, de fapt, mult mai ieftină decât readucerea la viață a unei linii cu degradări „din temelii”, așa cum a confirmat și Ionuț Ciurea, în dialog cu Ziare.com. Din perspectiva strategiei pe termen lung, însă, dezafectarea cu schimbare de destinație înseamnă totodată și închiderea ușii pentru orice proiect feroviar sau metropolitan viitor pe culoarul respectiv. Iar în ceea ce privește încrederea reală în interesul autorităților românești de a extinde dialogul public și a investiga de-a fir a păr care sunt de fapt cele mai bune soluții pentru fiecare linie în parte, șansele de fapt scad exponențial, dacă privim la modul în care s-au făcut lucrurile până acum, ca un astfel de demers să fie făcut la aceleași standarde cu proiectele omoloage din Vest.

În România, cu alte cuvinte, așa cum arată și cazul Cordău–Holod, nu există un cadru procedural pentru păstrarea dreptului de reversie, iar schimbarea destinației echivalează astfel cu pierderea definitivă a opțiunii feroviare. „Ori o păstrăm acum, ori o pierdem definitiv”, a mai punctat reprezentantul API.

Ads