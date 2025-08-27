Drumul de mare viteză București-Giurgiu intră în linie dreaptă. A fost atribuit câștigătorul proiectului

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 27 August 2025, ora 12:32
A fost atribuit câștigătorul drumului de mare viteză București Giurgiu. FOTO: captură de ecran; Facebook.com/Cristian Pistol

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că a fost desemnat câștigătorul pentru drumul de mare viteză București – Giurgiu, fiind vorba de asocierea Activ Proiectare Infrastructură și de o firmă de inginerie din Turcia. Valoarea contractului este de 33 de milioane de lei, fără TVA.

„Facem un pas important pentru Drumul de mare viteză București–Giurgiu!”, a scris oficialul pe rețeaua sa de socializare.

Conform acestuia, Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat, astăzi, câștigătorul contractului pentru realizarea Studiului de Fezabilitate al acestui drum modern, atât de așteptat.

Contractul, mai adaugă Ciprian Șerban, a fost atribuit către asocierea ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ și o firmă de inginerie din Turcia, pentru o valoare de 33 de milioane de lei (fără TVA).

„Studiul va stabili traseul exact, dacă va fi autostradă sau drum expres, cum se va lega cu alte proiecte (inclusiv cu viitorul Pod Giurgiu–Ruse) și va analiza și cum poate fi finanțat – inclusiv prin parteneriat public-privat”, mai scrie acesta în ieșirea sa publică.

Totodată, oficialul mai amintește că proiectul e finanțat din bani europeni și de la bugetul de stat, iar studiul va fi gata în 16 luni.

„Acest drum este esențial pentru legătura rapidă între București și granița cu Bulgaria, pentru dezvoltarea infrastructurii românești”, își încheie Ministrul Transporturilor mesajul.

