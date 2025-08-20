A fost în sfârșit emisă prima autorizație de construire pentru drumul care ocolește celebrele ambuteiaje din stațiunile montane

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 20 August 2025, ora 11:11
126 citiri
A fost în sfârșit emisă prima autorizație de construire pentru drumul care ocolește celebrele ambuteiaje din stațiunile montane
A fost emisă prima autorizație de construire pentru Centura Bușteni-Azuga FOTO: Consiliul Județean Prahova

Un pas important a fost făcut pentru viitoarea centură ocolitoare a stațiunilor de pe DN 1, Bușteni și Azuga, cea care ar urma să îi scutească în sfârșit pe românii care merg la munte de celebrele ambuteiaje din stațiunile montane.

Anunțul a fost făcut de Consiliul Județean Prahova, pe al cărui cont de socializare a apărut informația privind autorizația.

„A fost emisă prima autorizație pentru centura ocolitoare Azuga–Bușteni. Astăzi, la Consiliul Județean Prahova, am avut o întâlnire cu reprezentanții Primăriei Bușteni și cu constructorul centurii Bușteni–Azuga. Această investiție este una esențială pentru Valea Prahovei: va fluidiza traficul, va sprijini turismul și va aduce mai mult confort locuitorilor. Un pas important pentru dezvoltarea infrastructurii din Prahova!", au scris cei de la CJ Prahova.

Traseul propus pentru varianta ocolitoare are lungime totală de 9,4 km, împărțit astfel:

– Segmentul I – Lungime: 1,600 Km; Localizare: extravilan, început segment: km 0+000 (intersecție cu breteaua de descărcare a autostrăzii A3 între Sinaia și Poiana Țapului – DN1, km. 127+600); Acest segment va avea un traseu adiacent DN1, separat de acesta printr-o zonă mediană pe care se va amplasa parapet tip New Jersey. De la darea în folosință a acestui segment se recomandă reconfigurarea fluxurilor de trafic, în așa fel încât să fie câte două benzi pe fiecare sens;

– Segmentul II – Lungime: 5,130 Km; Localizare: intravilan Bușteni, început segment: km 1+630 (ieșire din DN1, km. 128+300 prin dreapta), final segment: km 6+760 (ieșire din DN1, km. 133+500 prin dreapta);

– Segmentul III – Lungime: 0,520 Km; Localizare: extravilan, începe la intersecția cu breteaua de descărcare a autostrăzii A3 între Bușteni și Azuga – DN1, km. 133+550 prin dreapta; Acest segment va avea un traseu adiacent DN1, separat de acesta printr-o zonă mediană pe care se va amplasa parapet tip New Jersey. De la darea în folosință a acestui segment se recomandă reconfigurarea fluxurilor de trafic, în așa fel încât să fie câte două benzi pe fiecare sens;

– Segmentul IV – Lungime: 2,184 Km; Localizare: intravilan Azuga, început segment: km 7+250 (ieșire din DN1, km. 134+050 prin dreapta), final segment: km 9+434 (ieșire din DN1, km. 136+100 prin stânga). CJ Prahova derulează acest proiect în baza unui protocol semnat cu CNAIR și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI).

Contractul pentru construirea centurii Azuga – Bușteni a fost semnat în iunie 2024. Drumul va fi executat de Asocierea CONI (lider) – SC GOTT STRASSE S.R.L. – PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L. – DRUM POD INVEST – „NVO „TRANSINZHINIRYNG” LLC – Automagistral Pivden (România – Ucraina).

Investiția a fost estimată la aproximativ 110 milioane de euro. Liderul asocierii este Coni, una dintre cele mai importante firme de profil din Prahova. De altfel, acesta este și singurul constructor de autostrăzi din județ. Compania a realizat un important tronson din Autostrada Moldovei, A 7, între Mizil și Pietroasele (28,35 km).

