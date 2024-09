Controversa planșeul Unirii. Primarul Sectorului 4 face îl somează pe Nicușor Dan să emită de urgență autorizaţia de construire. „Un colaps al structurii e posibil”

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, face un apel public la adresa primarului general al Capitalei, Nicuşor Dan, căruia îi solicită emiterea de îndată a autorizaţiei de construire necesare pentru demararea lucrărilor de consolidare şi refacere a Planşeului Unirii.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 4 transmis, joi, 26 septembrie, înlocuirea Planşeului Unirii este o urgenţă, iar amânarea acesteia reprezintă "un risc la adresa siguranţei şi a integrităţii fizice" a zecilor de mii de oameni care tranzitează, zilnic, centrul Bucureştiului, conform celor mai recente completări ale expertizei tehnice, care a încadrat structura rutieră din centrul Capitalei în clasa tehnică IV din V posibile - "nesatisfăcător".

Conform experţilor, "este necesară începerea cât mai repede posibil a lucrărilor de reabilitare/consolidare/înlocuire a podului, întrucât un colaps al structurii, nu neapărat general, dar foarte probabil local, este posibil să se producă în orice moment, existând pericolul de cedare (prăbuşire)".

Băluţă a explicat că autoritatea locală este pregătită şi pentru situaţia în care autorizaţia de construire pentru Planşeul Unirii nu va fi emisă în regim de urgenţă, însă şi în acest caz este nevoie de "colaborarea onestă" din partea Primăriei Municipiului Bucureşti.

"În acest moment, Sectorului 4 îi mai lipsesc trei avize. Unul de la ALPAB, ai cărei reprezentanţi ne-au comunicat faptul că eliberarea avizului nu este de competenţa lor şi ne-au îndrumat către cabinetul primarului general, adică spre instituţia care ne solicitase avizul ALPAB. Fără acest aviz, pe care în mod evident nu-l putem obţine, nu se poate elibera nici avizul Direcţiei de Mediu a Primăriei Capitalei. Mai mult, ne lipseşte şi avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie, instituţie aflată, de asemenea, în subordinea Primăriei Municipiului Bucureşti. Reprezentanţii acestei comisii şi-au motivat imposibilitatea eliberării avizului prin faptul că au rămas, în momentul de faţă, fără regulament de funcţionare, lucru care înseamnă, de fapt, o desfiinţare a acestei comisii", a declarat primarul Daniel Băluţă.

Conform comunicatului, "având în vedere refuzul Primăriei Municipiului Bucureşti de a emite autorizaţia de construire în regim de urgenţă, comunicat public de edilul general, Nicuşor Dan", se constată "inconsecvenţa practicii în domeniu" a municipalităţii.

"Sub semnătura primarului general, instituţia a autorizat, în 2023, în regim de urgenţă, lucrările de consolidare a Podului Grant, ce se afla în aceeaşi clasă tehnică, IV din V - "nesatisfăcător", precum Planşeul Unirii. La acel moment, în autorizaţia de construire se menţiona că urgenţa demarării lucrărilor este dată tocmai de încadrarea structurii în clasa tehnică IV. În plus, Planşeul Unirii are porţiuni cu degradări de nivel tehnic V, aproape 100 de ani vechime, este aşezat în apă, peste două magistrale de metrou", se explică în comunicatul citat.

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a dispus, în şedinţa de miercuri, 25 septembrie, ca instituţiile abilitate să emită cu celeritate avizele şi autorizaţiile necesare pentru demararea lucrărilor de consolidare şi reabilitare la Planşeul Unirii.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat miercuri, 25 septembrie, că va elibera autorizaţia de construire în cazul Planşeului Unirii după ce Primăria Sectorului 4 va depune toate avizele solicitate.

