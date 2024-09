Cartoful fierbinte al metroului din Cluj: Emil Boc susține că investiția se va face, după ce Marcel Ciolacu a recunoscut că banii din PNRR s-au pierdut. Cum se justifică primarul

În urma confirmărilor primite de la premierul Marcel Ciolacu conform cărora metroul Clujului nu se poate baza pe finanțarea din PNRR de 300 de milioane de euro (bani prinși în bugetul local, după ce Primăria a semnat contractul de finanțare), primarul Emil Boc a făcut noi declarații la una dintre emisiunile locale la care obișnuiește să participe, telefonic, aproape săptămânal, în care a evitat să își asume pierderea fondurilor.

Emil Boc a susținut că este vorba despre tehnicalități între Comisia Europeană și Guvernul României la care Primăria nu e parte, potrivit Actual de Cluj. În plus, a insinuat că autoritățile naționale care gestionează platforma de achiziții SEAP ar fi trebuit să facă toate comunicările către JOUE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene) privind licitația de la Cluj, pasând vina pentru pierderea finanțării, pe oficialii din Guvern.

„Uitați care sunt precizările pe care le fac. Întăresc ceea ce am spus, și anume faptul că, dincolo de toate discuțiile din spațiul public, trebuie să se știe că metroul se face, lucrările la metrou se continuă în graficul anunțat la Ministerul Transporturilor. Pe de altă parte, Primăria nu este parte a discuțiilor tehnice dintre Guvern și Comisia Europeană. Există anumite tehnicalități care se discută, la fel cum se discută și în cazul altor proiecte din PNRR la nivelul Uniunii Europene. Deci aceste discuții nu sunt specifice doar nouă, sunt specifice și altor țări și altor proiecte din PNRR. Sunt discuții între Guvern și Comisia Europeană, la care Primăria, repet, nu este parte. De exemplu, în cazul acestor tehnicalități care vizează România, relația tehnică dintre SEAP, care înseamnă Sistemul Electronic de Achiziții Publice și JOUE, adică Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nu este gestionată de către Primărie, este gestionată de către autoritățile centrale ale statului român (cu trimitere la faptul că au existat mai multe erate care trebuiau publicate în JOUE n.r.). Cât timp discuțiile sunt în desfășurare, nu am alte date pentru a vă putea comunica, pentru că, repet, sunt tehnicalități care se abordează între Guvernul României și Comisia Europeană din perspectiva autorităților statului. Pot să vă spun că licitația a fost validată de toate autoritățile statului român și de aceea s-a semnat contractul de finanțare și de aceea lucrările sunt în derulare”, a declarat primarul Emil Boc în 3 septembrie, într-o intervenție la Ziua Live.

Încă de acum 5 ani de când a pornit acest proiect al metroului din Cluj pe drumul studiilor, finanțate cu bani grei, specialiști sau oameni cu experiență în derularea de proiecte publice se arătau sceptici cu privire la realizarea lui. În piață s-a vorbit mult că e un proiect băgat pe gât Primăriei de americani, prin Jaspers și Banca Mondială. Mai mult, s-a discutat că, în forma studiată, n-ar fi decât un vehicul fantomă care să crediteze urbanismul haotic din Florești sau tranzacțiile imobiliare într-un cartier model asumat de municipalitate, în Sopor, la fel de declarativ.

Infirmările sunt făcute în campania electorală a PNL

Jurnaliștii clujeni arată că e vorba și de un vehicul electoral, folosit în acest scop de oficialii din Cluj, chiar dacă termenele din PNRR în cazul unui astfel de proiect impuse pentru cheltuirea banilor nu s-ar fi putut respecta nicio clipă, după cum încă de acum doi ani, activiștii din societatea civilă atrăgeau atenția.

Chiar și așa, Primăria a reușit să atragă autoritățile centrale în proiect care, prin Ministerul Transporturilor și-a asumat finanțarea proiectului din Cluj, prin PNRR și alte resurse bugetare. Acum, primarul Emil Boc arată, fără să explice concret, că metroul din Cluj este în graficul de realizare comunicat la Ministerul Transporturilor și că nu e important din care buzunare ale statului e asigurată finanțarea, arată sursa citată.

„Ceea ce este însă din nou foarte important, metroul are contract de finanțare și lucrările sunt în derulare. Metroul este un proiect ‘verde’ și poate beneficia de multiple surse de finanțare, dincolo de banii din PNRR. Ceea ce este important este că metroul se face, are finanțare și are poate mai puțină importanță din ce sau din câte buzunare se finanțează. Important este că metroul este finanțat. Lumea o să vadă că în toamnă, în octombrie, noiembrie, sosesc cârtițele, se asamblează, după care vor intra în subteran”, a mai spus Emil Boc, la Ziua Live.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, arăta într-o postare de la finalul lui 2022 de pe rețelele de socializare că a fost semnat cel mai mare contract de finanţare din ultimii 30 de ani, prin care e asigurată suma de 13,69 miliarde de lei, din care 1,48 miliarde de lei din PNRR, pentru construirea metroului din Cluj-Napoca. Lucrările din prima etapă, 9 staţii de metrou şi depoul, au termen de finalizare în luna august a anului 2026, mai arăta ministrul Transporturilor.

În luna august, primarul Emil Boc anunţa că în urma consultărilor cu ministrul Transporturilor, a luat decizia de a suspenda temporar procedura de achiziție, până la actualizarea costul de realizare al metroului, având în vedere că prețurile au crescut accelerat.

