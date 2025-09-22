Investiții de milioane de lei, cu lacătul pe ușă. Un lot din autostrada Moldovei nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite

Autor: Adrian Zia
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 21:34
278 citiri
Investiții de milioane de lei, cu lacătul pe ușă. Un lot din autostrada Moldovei nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite
Investiții de milioane de lei, cu lacătul pe ușă FOTO Captură video Autostrada Moldovei A7 - Youtube.com/Raducu P Drum

Investiții de milioane de lei sunt nefolosite, blocate de greșeli sau de birocrație, în România. Astfel, un lot al autostrăzii Moldovei nu poate fi deschis din cauza unor suduri executate pur și simplu greșit la un pod.

Lotul 2 al autostrăzii A7, dintre Mizil și Pietroasele, este 99% finalizat, dar nu poate fi dat în folosință din cauza unei greșeli făcute la podul peste pârâul Sărata, scrie stirileprotv.ro.

„Antreprenorul bulgar a greșit sudurile. Situația nu a putut fi remediată cu adăugarea unor noi suduri. A trebuit să se apeleze la această metodă cu eclise, au greșit și aplicarea acestor eclise, au fost nevoiți să le dea jos”, a declarat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

O altă investiție nefolosită este un centru de legume-fructe finalizat anul trecut, în Timiș, la Tomnatic. Acesta a fost dotat deja cu toate utilajele necesare funcționării, adică o linie de sortare a legumelor, o linie de ambalare, dar și zece boxe frigorifice, necesare fermierilor din zonă.

„Ar fi un lucru benefic pentru toți producătorii locali de aici din zonă, cât și pentru cei din zonele de lângă Tomnatic. Nu am mai avea atâtea intermedieri. Produsul ar ajunge la un preț corect în magazin”, a spus un fermier pentru sursa citată.

Centrul nu a putut fi deschis pentru că a avut mai multe probleme de construcție, dar acestea au fost remediate între timp. Acum, însă, nimeni nu mai vrea să îl administreze.

O altă investiție lăsată de izbeliște este o creșă construită de primărie, cu fonduri europene, în Timișoara. A costat opt milioane de lei, e gata de un an, dar are lacătul pe ușă. O inspecție a celor de la ISU a dat peste cap toate planurile de inaugurare.

„Birocrația și o actualizare repetată a legislației pot întârzia investiția. Lucrările suplimentare pe care le-am executat în urma inspecției celor de la ISU au constat în închiderea podurilor, montarea unor geamuri care se deschid automat”, a declarat Silvana Andreaș, purtătorul de cuvânt al Primăriei Timișoara.

Reprezentanții municipalității susțin că toate problemele au fost remediate și că acum se caută o firmă care să mobileze creșa. Dacă aceasta nu va fi funcțională până la finalul anului 2025, Primăria va trebui să returneze banii europeni.

Bursa de la București, săptămână pe plus: capitalizarea a trecut pragul de 443 de miliarde de lei
Bursa de la București, săptămână pe plus: capitalizarea a trecut pragul de 443 de miliarde de lei
Bursa de Valori București a câștigat aproape un miliard de lei la capitalizare în doar cinci zile de tranzacționare. Între 15 și 19 septembrie, valoarea totală a companiilor listate a urcat...
TOP 10 cele mai valoroase active ale lumii. Cât de mult au crescut în ultimii 5 ani
TOP 10 cele mai valoroase active ale lumii. Cât de mult au crescut în ultimii 5 ani
Piețele financiare se mișcă excelent după criza „COVID”. Indicele S&P bifează record după record. Bitcoin a atins în acest an „all time high-ul” și, potrivit estimărilor...
#infrastructura, #investitii, #bani europeni, #lot autostrada a7 nedeschis, #suduri gresite , #investitii
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Fotbalistul roman trimis la munca de fosta sotie! Acuzatii neasteptate: "Poate sa faca puscarie"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Fotbalistul roman trimis la munca de fosta sotie! Acuzatii neasteptate: "Poate sa faca puscarie"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Investiții de milioane de lei, cu lacătul pe ușă. Un lot din autostrada Moldovei nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite
  2. Samsung dă drumul la One UI 8 pentru Galaxy S24, S24 FE, Z Fold 6 și Z Flip 6. Ce aduce nou actualizarea și când vine pentru restul telefoanelor
  3. iPhone 17 Pro, cel mai nou flagship Apple, vine cu o problemă neașteptată care ar putea frustra mulți utilizatori
  4. Microsoft schimbă complet aplicațiile clasice: Paint, Snipping Tool și Notepad primesc upgrade-uri majore
  5. Surpriză de la Apple: iPhone Air, cel mai subțire model de până acum, e și mai ușor de reparat decât iPhone 17
  6. Firmele fantomă "căpușează" România. Cum se fură o companie suspendată de asociați. Investigație Recorder: "Registrul Comerțului, păcălit de Mutu de la Craiova"
  7. TikTok, „americanizat”! Oracle preia controlul platformei în SUA după acordul cu China. De ce nu Microsoft?
  8. Romgaz dă digitalizarea producției pe mâna unuia dintre cei mai mari furnizori de servicii și produse petroliere din lume
  9. Oana Diaconescu (IULIUS), la The Real Estate Event: „Peste 20 de ani, ne dorim ca IULIUS să fie ținut minte pentru urbanism în interesul comunității”
  10. Țeapă de peste 250 miloane de lei dată statului român printr-o schemă elaborată de evaziune fiscală în domeniul ride-sharing

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!