Nouă licitație pentru cel mai mare contract de infrastructură rutieră din România. Pe ce vrea statul să dea peste 120 de milioane de lei în plină austeritate

Miercuri, 20 August 2025, ora 14:26
S-a lansat licitația pentru supervizarea lucrărilor pe „Lotul Meseș”. FOTO Facebook/Cristian Pistol

Compania de Drumuri a lansat oficial licitația pentru supervizarea lucrărilor pe tronsonul de autostradă Poarta Sălajului – Nușfalău (Secțiunea Poarta Sălajului – Zalău și secțiunea Zalău – Nușfalău), care include tunelul Meseș, cel mai lung tunel de autostradă din România. Lotul este cel mai mare contract de infrastructură rutieră: 6,62 miliarde de lei.

„Obiectul contractului Servicii de Supervizare “Proiectarea și execuția Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3B: Mihăiești – Suplacu de Barcău, Subsecțiunea 3B3: Poarta Sălajului – Zalău, inclusiv Tunel rutier la profil de autostradă în zona Meseș și Subsecțiunea 3B4: Zalău – Nușfalău” va consta în furnizarea de servicii de supervizare de înaltă calitate, atât în timpul perioadei de proiectare și execuție a lucrărilor, cât și pe parcursul perioadei de garanție a lucrărilor, în vederea urmăririi corectei utilizări a fondurilor disponibile și pentru a se asigura că Antreprenorul proiectează și execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, în special în ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea și costul proiectării și al lucrărilor”, arată anunțul CNAIR, citat de Economedia.

Valoarea estimată totală a contractului (inclusiv servicii similare) este de 124.407.520 lei fără TVA.

Ofertele se închid în data de 6 octombrie 2025.

Săptămâna trecută, consilierii locali din Zalău au aprobat un protocol de colaborare cu asocierea Makyol – Ozaltin, în vederea realizării de prospecțiuni geologice pentru realizarea Tunelului Meseș, din cadrul secțiunii Zalău – Nușfalău, de pe traseul Autostrăzii Transilvania.

Cel mai mare contract de infrastructură rutieră din istorie, de 6,62 miliarde de lei pentru 41 de kilometri din autostrada Transilvania, între Poarta Sălajului și Nușfalău, incluzând Tunelul Meseș, a fost semnat în 10 aprilie, la Zalău, de către reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și cei ai asocierii Makyol – Ozaltin.

Pe tronsonul de autostradă, cuprins între Poarta Sălajului și Nușfalău, cu o lungime totală de 41 km va fi construit și Tunelul Meseș (2,89 km), cel mai lung tunel rutier construit până acum în România.

Contractul, finanțat prin Programul Transport 2021-2027, prevede finalizarea noului tronson de autostradă în termen de 78 de luni (18 luni perioada de proiectare și 60 de luni perioada de execuție), iar pe traseu vor fi construite inclusiv 65 de viaducte, poduri și pasaje (în lungime totală de 13 km). Construcția tronsonului de autostradă Poarta Sălajului – Nușfalău va asigura o legătură rutieră modernă între vestul, centrul și nordul României.

Întregul tronson de autostradă Poarta Sălajului – Nușfalău este compus din două secțiuni: Poarta Sălajului – Zalău (15,14 km), care include tunelul Meseș și Zalău – Nușfalău (25,86 km).

