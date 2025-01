Cel mai dificil și spectaculos lot al autostrăzii Sibiu-Piteşti bate pasul pe loc: ”Firma nu va termina în următorii 7 ani”

Asociaţia Pro infrastructură critică lipsa unor rezultate „cu adevărat notabile” în cazul lucrărilor la Secţiunea 2 Cornetu-Boiţa a autostrăzii Sibiu-Piteşti, cel mai dificil şi cel mai spectaculos lot, în lungime de 31,33 kilometri, considerând cel puţin „dezamăgitor” modul în care asocierea turcă a „demonstrat” „doar că nu-şi va termina treaba în următorii şapte ani, nici vorbă în 50 de luni, cât prevede contractul”. Potrivit asociaţiei, până acum a fost autorizat „doar un ciot de doi kilometri fix în capătul de la Boiţa, zona cea mai uşoară a lotului, unde se „munceşte” la un singur viaduct, iar „jumătate din timp forezele mai mult stau”.

„Un comunicat pe an despre Mapa, arhisuficient. Pe 7 ianuarie 2024 ne întrebam dacă pe Secţiunea 2 a Autostrăzii A1 Sibiu-Piteşti începem şi cu sapa, nu doar cu... Mapa. A trecut un an şi nu vedem niciun rezultat cu adevărat notabil, nici în teren, nici în birou. Cei 31,33 kilometri în valoare de 4,25 miliarde lei plus TVA pentru o autostradă trasă prin peisaje ca-n Alpi, cu 7 tuneluri şi vreo 50 de poduri şi viaducte, au fost semnaţi cu asocierea turcă Mapa-Cengiz în 07.02.2022 şi au ordin de începere din 01.07.2022 cu 18 luni proiectare plus 50 de execuţie”, menţionează Asociaţia Pro Infrastructura.

Sursa citată menţionează că după câteva luni de la expirarea (în decembrie 2023) perioadei de proiectare a fost autorizat „doar un ciot de doi kilometri fix în capătul de la Boiţa, zona cea mai uşoară a lotului”.

„Momentan în acest punct se «munceşte» la un singur viaduct: jumătate din timp forezele mai mult stau, după vreo 6 luni de la startul lucrărilor încă se execută piloţi foraţi, nu sunt gata toate fundaţiile şi abia se văd primele elevaţii ieşite din pământ. Dezamăgitor, puţin zis. Volumul total de lucrări pe tot tronsonul este poate de 50-60 de ori mai mare, iar ceea ce a «demonstrat» asocierea turcă până acum este doar că nu-şi va termina treaba în următorii şapte ani, nici vorbă în 50 de luni cât prevede contractul”, afirmă reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură.

Ads

Sursa citată precizează că, în rest, studiul geotehnic se apropie, „în sfârşit, de finalizare, după ce în vara 2024 s-a închis DN7 pentru accesul forezelor, care încă pot fi zărite în teren”.

„Ştirea mai importantă ar fi că timid, de câteva zile, turcii s-au urnit să-şi croiască un drum de acces către tunelul Robeşti, semn că aici aşteaptă emiterea autorizaţiei de construire în curând. Aşadar a trecut un an, mai trece încă unul. În 2025, se va termina proiectarea şi vom mai vedea câteva porţiuni autorizate şi lucrări incipiente în aceste puncte: portalurile la unele tuneluri plus nişte fundaţii la câteva poduri. Ne mai auzim prin ianuarie 2026, asta dacă nu cumva se va întâmpla o revoluţie pe şantier şi vom fi nevoiţi să vă oferim informaţii proaspete”, încheie Asociaţia Pro Infrastructura.

Sectorul 2 Boiţa-Cornetu este considerat cel mai dificil de realizat şi cel mai spectaculos, va traversa Valea Oltului. Acest lot care face parte din autostrada Sibiu-Piteşti, compusă din cinci secţiuni, va avea 31,33 de kilometri şi va trece prin localităţile Boiţa şi Turnu Roşu, judeţul Sibiu şi Câineni şi Racoviţa, judeţul Vâlcea. Proiectul foarte complex prevede construirea a 49 de poduri şi viaducte, a şapte tuneluri, a trei spaţii de servicii şi a unui ecoduct pentru animale, în zona Lazaret, judeţul Sibiu.

Ads

Autostrada Sibiu - Piteşti cuprinde centura Sibiului, de 18 kilometri, inaugurată în 2010 şi alte cinci tronsoane care însumează 122 de kilometri. Secţiunea 1 Sibiu - Boiţa, de 13 kilometri, a fost inaugurată în decembrie 2022, în timp ce Secţiunea 2 Boiţa - Cornetu are termen de finalizare anul 2028. Constructorul ei este Asocierea Mapa Insaat Ve Ticaret AS - Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret, iar costul investiţiei se ridică la 4,25 miliarde lei fără TVA.

Ads