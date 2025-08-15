Cel mai așteptat lot de pe A7, aproape gata. Când se va putea circula neîntrerupt între Ploiești și Focșani, prin Buzău VIDEO

Autor: Silvia Deleanu
Vineri, 15 August 2025, ora 14:11
Cel mai așteptat lot de pe A7, aproape gata. Când se va putea circula neîntrerupt între Ploiești și Focșani, prin Buzău VIDEO
Lotul 2 Mizil - Pietroasele/Spătaru din Autostrada A7 Ploiești - Buzău este realizat în proporție de 99% și ar putea fi dat în trafic până la finalul lunii septembrie, potrivit celui mai nou termen anunțat joi de un oficial de la Transporturi. Cu toate acestea, deschiderea circulației este amânată din cauza problemelor de la un pod.

„Au fost mai multe întâlniri tehnice în această perioadă cu privire la problemele care împiedică darea în trafic a lotului 2 din A7 Ploiești – Buzău. Facem tot posibilul ca până la sfârșitul lunii septembrie să reușim să dăm în trafic și acest lot. Luni voi reveni cu mai multe detalii”, a transmis joi secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu.

Primul lot din A7 a intrat în execuție în august 2022 și riscă să fie dat în trafic odată cu ultimul lot (Pietroasele – Buzău), pentru care lucrările au început mult mai târziu, respectiv în primăvara anului trecut. Deocamdată, pe lotul de peste 28 kilometri din A7 Ploiești – Buzău sunt finalizate spațiile de servicii.

Tronsonul trebuia să fie dat în trafic anul trecut, dar inaugurarea a fost amânată prima dată pentru primăvara acestui an, după care toate termenele anunțate până astăzi au fost ratate unul după altul. Sectorul de autostradă realizat de asocierea SC Coni SRL – Trace Group Hold PLC a costat 1.249.992.665 de lei, fără TVA, finanțat din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ordinul de începere a lucrărilor fiind dat pe 12 august 2022.

Dacă lucrările continuă în ritmul scontat, în noiembrie 2025 va fi deschis și Tronsonul 3 Pietroasele/Spătaru – Buzău, care are o lungime totală de 13,9 km. Lucrările pe acest segment, ultimul de care mai e nevoie pentru circulația neîntreruptă între Ploiești și Focșani, prin Buzău, au început în data de 1 martie 2024 și au termen de finalizare 20 de luni, adică în noiembrie 2025.

A7 și A8, proiecte doar pe hârtie? Constructorul a suspendat lucrările la autostrăzile care leagă Moldova de restul țării
A7 și A8, proiecte doar pe hârtie? Constructorul a suspendat lucrările la autostrăzile care leagă Moldova de restul țării
Planurile de conectare a Moldovei cu restul țării prin autostrăzile A7 și A8 sunt foarte aproape să rămână doar pe hârtie. După ce Guvernul nu a achitat plățile către unul dintre cei...
Ruină pe bani publici. Pasajul Basarab, investiție de aproape 300 mil. euro, nu a fost recepționat oficial nici după 14 ani de la inaugurare
Ruină pe bani publici. Pasajul Basarab, investiție de aproape 300 mil. euro, nu a fost recepționat oficial nici după 14 ani de la inaugurare
Pasajul Basarab, cel mai mare proiect de infrastructură urbană din România, nu a fost recepționat oficial nici după 14 ani de la inaugurare. Cei doi kilometri care leagă Gara de Nord de...
#infrastructura, #Autostrada Moldovei, #Autostrada A7, #mizil pietroasele, #ploiesti buzau, #autostrada , #infrastructura
