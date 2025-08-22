Stadiu avansat al lucrărilor pe A7. Până unde ar putea realist să fie permis traficul pe Autostrada Moldovei în 2025

Autor: Silvia Deleanu
Vineri, 22 August 2025, ora 12:39
404 citiri
Șeful CNAIR, Cristian Pistol, premierul Ilie Bolojan și ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban. FOTO Facebook.com/Cristian Pistol

Stadiile fizice sunt de aproximativ 80% pe loturile Focșani-Domnești Târg și Domnești Târgu -Răcăciuni ale Autostrăzii Moldova, iar pe lotul Răcăciuni-Bacău stadiul fizic este de aproximativ 60%, potrivit unui anunț făcut de șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, după o vizită de verificare a lucrărilor pe tronsonul Focșani - Bacău al Autostrăzii Moldova A7, împreună cu primul-ministru, Ilie Bolojan și cu ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban. „În acest ritm sunt șanse reale ca anul acesta să deschidem circulația cel puțin până la Adjud (50 km)”, subliniază șeful CNAIR.

„Am verificat astăzi lucrările pe tronsonul Focșani - Bacău al Autostrăzii Moldova (A7), împreună cu primul-ministru, Ilie Bolojan și cu ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban! Stadiile fizice sunt de aproximativ 80% pe primele două loturi (Focșani-Domnești Târg și Domnești Târgu -Răcăciuni), iar pe lotul Răcăciuni-Bacău stadiul fizic este de aproximativ 60%”, scrie Pistol pe Facebook.

Potrivit șefului CNAIR, în ritmul în care merg lucrările în prezent, ar fi șanse reale ca anul acesta să fie deschisă circulația cel puțin până la Adjud (50 km). „Finalizarea în termen a lucrărilor pe acest tronson de autostradă (96 km) ca și pe tronsonul vecin (Bacău - Pașcani) este foarte importantă atât pentru asigurarea continuității pe coridorul 9 Pan-european cât și pentru dezvoltarea economică a Moldovei”, afirmă șeful CNAIR.

Lucrările pe cele 6 loturi dintre Focșani și Pașcani, contractate de constructorul român UMB, sunt finanțate prin PNRR. Potrivit graficelor de lucrări, anul viitor (2026) se va circula pe autostradă de la București la Pașcani, pe o distanță de aproximativ 390 km (A7-A3), a mai precizat acesta.

