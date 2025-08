Încep lucrările pe un segment-cheie de legătură din Autostrada Transilvania. Cât durează lucrările finanțate din Programul Transport 2021-2027

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță că a emis ordinul pentru începerea lucrărilor pe lotul Chiribiș-Biharia al Autostrăzii Transilvania. Lotul are o lungime totală de 28,5 kilometri, iar contractul are o valoare de 785 de milioane lei. Antreprenorul, asocierea de constructori români Precon Transilvania-Citadina 98, are un termen de 18 luni pentru etapa de execuție a lucrărilor.

„Compania Națională de Investiții Rutiere a emis Ordinul pentru începerea lucrărilor pe lotul Chiribiș-Biharia al Autostrăzii Transilvania și a stabilit data de începere pentru mâine, 24 iulie 2025, termen de la care se calculează durata de execuție”, anunță CNIR.

Finalizarea lotului 3C2 Chiribiș-Biharia va permite circulația pe Autostrada Transilvania-A3, fără întrerupere, de la Nușfalău (jud. Sălaj) la Borș II, la frontiera cu Ungaria, pe o distanță de 74 kilometri.

Lotul 3C2 Chiribiș-Biharia al Autostrăzii A3 are o lungime totală de 28,5 kilometri, tranzitează județul Bihor, iar contractul de 785 de milioane lei este finanțat din fonduri europene nerambursabile, Programul Transport 2021-2027 și din fonduri de la Bugetul de Stat. Antreprenorul, asocierea de constructori români Precon Transilvania-Citadina 98, are un termen de 18 luni pentru etapa de execuție a lucrărilor.

„Am avizat în Consiliul Tehnico-Economic al CNIR documentația pentru un tronson cu o lungime de 8,5 kilometri, accelerând, astfel, acest proiect atât de important pentru infrastructura națională și demonstrând că, atunci când și beneficiarul înțelege să facă eforturi alături de constructor, se poate deschide șantierul cu aproape o jumătate de an mai devreme față de termenul contractual. Acordăm tot sprijinul Antreprenorului pentru ca, la finalul anului viitor, acest lot să fie terminat și să asigure conexiunile cu loturile în circulație ale Autostrăzii A3 de lângă Nușfalău și Borș”, a precizat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Pe traseu vor fi construite 18 poduri și pasaje, iar ca dotări va fi montat un sistem integrat ITS (Intelligent Transport System), care cuprinde:

Sistem de informare dinamică (VMS) – panouri electronice de afișare a informațiilor către participanții la trafic;

– panouri electronice de afișare a informațiilor către participanții la trafic; Sisteme de cântărire dinamică (WIM) a vehiculelor în mișcare;

a vehiculelor în mișcare; Sistem de Securitate – INFRA care include monitorizarea infrastructurii prin camere de detecție a incidentelor rutiere, montate la fiecare 2 km

– INFRA care include monitorizarea infrastructurii prin camere de detecție a incidentelor rutiere, montate la fiecare 2 km Sistem SPEED pentru monitorizarea și detectarea vitezei de deplasare.

