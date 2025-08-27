Tensiuni Metrorex - Alstom pentru trenurile noi destinate Magistralei 5. Românii au ridicat securea ostilităților cerând executarea garanției de bună execuție

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 27 August 2025, ora 11:02
Tensiuni Metrorex - Alstom pentru trenurile noi destinate Magistralei 5. Românii au ridicat securea ostilităților cerând executarea garanției de bună execuție
Tensiuni Metrorex - Alstom pentru trenurile noi destinate Magistralei 5. FOTO Facebook.com/Metrorex

Conducerea Metrorex a decis să solicite companiei franceze Alstom executarea garanției de bună execuție pentru trenurile noi de metrou furnizate și destinate Magistralei 5 Drumul Taberei-Iancului. În replică, compania franceză a transmis că tratează acest demers ca pe unul ostil și greu de înțeles, care poate transforma proiectul într-unul total nefezabil, relevă informații Profit.ro.

Potrivit legii, executarea garanției de bună execuție se referă la valorificarea acesteia de către autoritatea contractantă în cazul în care contractantul nu își îndeplinește corespunzător obligațiile contractuale, fie ele calitative, cantitative sau în termen, după cum arată publicația citată.

Aceasta acoperă prejudiciile suferite de autoritatea contractantă, precum: întârzieri în executarea lucrărilor, calitatea necorespunzătoare a acestora sau rezilierea contractului din motive imputabile executantului.

Despre această situație a fost informată și conducerea Ministerului Transporturilor.

Contactate de Profit.ro pentru un punct de vedere pe această temă, cele două companii nu au răspuns.

Veridicitatea informațiilor a fost confirmată pentru Profit.ro de către secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Ionuț Cristian Săvoiu, care a precizat că la acest moment sunt discuții în derulare și s-a arătat încrezător că vor fi găsite soluții.

El a adăugat că cel mai important este ca procedura de testare a garniturilor de metrou să fie finalizată iar trenurile să fie puse în circulație în mod optim.

Datele Profit.ro relevă că, la finele săptămânii trecute, conducerea Alstom a transmis directorilor Metrorex că i-a fost adusă la cunoștință decizia companiei românești de transport subteran de a solicita executarea garanției de bună execuție, într-un moment în care, dintr-un total de 13 trenuri contractate, 11 au fost deja livrate, iar al 12-lea este pe drum, cu procedurile de certificare în linie dreaptă.

O executare a garanției este văzută astfel de către francezi ca fiind total neproductivă și poate transforma proiectul într-unul total nefezabil, financiar și comercial.

Este amintită de Alstom și o datorie a Metrorex, în cuantum de peste 240 milioane lei, aferentă unui contract de mentenanță din 2021, pentru care francezii s-au abținut să solicite executarea plății.

"În cazul în care procedura de executare a garanției de bună execuție ar fi totuși finalizată, societății nu îi va rămâne altă opțiune decât să execute toate hotărârile judecătorești disponibile. De asemenea, Alstom va opri orice alte discuții privind amendarea condițiilor comerciale de mentenanță a metroului în beneficiul Metrorex și, cel mai probabil, va sista o serie întreagă de operațiuni care, inevitabil, vor duce la perturbarea serioasă a traficului cu metroul în București", este avertismentul francezilor.

Compania așteaptă un răspuns din partea Metrorex care să permită clarificarea favorabilă a situației.

La finele anului trecut a fost anunțat că al cincilea tren de metrou Alstom (la acel moment) a ajuns în depoul Metrorex.

