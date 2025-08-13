Ruină pe bani publici. Pasajul Basarab, investiție de aproape 300 mil. euro, nu a fost recepționat oficial nici după 14 ani de la inaugurare

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 13 August 2025, ora 15:32
566 citiri
Ruină pe bani publici. Pasajul Basarab, investiție de aproape 300 mil. euro, nu a fost recepționat oficial nici după 14 ani de la inaugurare
Pasajul Basarab, investiție de aproape 300 mil. euro, nu a fost recepționat oficial nici după 14 ani de la inaugurare. FOTO Facebook /Paul Anghelescu

Pasajul Basarab, cel mai mare proiect de infrastructură urbană din România, nu a fost recepționat oficial nici după 14 ani de la inaugurare. Cei doi kilometri care leagă Gara de Nord de cartierele Capitalei sunt plini de mizerie și rugină, iar investiția de peste 285 de milioane de euro nu poate fi întreținută legal fără recepție, proiectul ajungând o ruină pe bani publici.

Inaugurat în 2011 și construit cu peste 285 de milioane de euro, proiectul nu a fost niciodată recepționat oficial, după cum arată Digi24. În lipsa acestui act, întreținerea nu este posibilă legal, iar structura a ajuns un exemplu de risipă administrativă. Potrivit unei expertize realizate în timpul mandatului lui Nicușor Dan, o eventuală recepție finală ar necesita lucrări suplimentare estimate la 130 de milioane de lei.

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că „timpul” este principalul vinovat pentru degradarea pasajului.

„Această situație a pasajului Basarab a fost generată de lungi întârzieri ale administrației, de peste 14 ani, să recepționeze acel pasaj. Recepția acelui pasaj a dus, evident, la imposibilitatea municipiului ca să intre, să-l refacă, să-l reabiliteze”, a menționat el.

Edilul a anunțat însă că situația se va debloca după ce municipalitatea a semnat un acord cu constructorul pentru preluarea oficială a pasajului. „Pasajul Basarab – după 14 ani, deblocăm recepția finală. Am semnat un acord cu constructorul care permite, în sfârșit, preluarea oficială de către Primărie. Asta înseamnă că putem interveni legal pentru întreținere, curățenie și reparații”, a scris Bujduveanu pe Facebook. Potrivit acestuia, lucrările vor include refacerea betonului și a rosturilor de dilatație, înlocuirea aparatelor de reazem, asfaltarea pasajului și a rampelor, curățarea și vopsirea elementelor metalice și modernizarea sistemului de drenaj. Directorul Direcției Investiții din cadrul PMB, Cătălin Aflat, a precizat că termenul de garanție a expirat în 2022 și a dat un termen pentru recepție. „Constructorul a menționat de multe ori că termenul de garanție a fost depășit încă din 2022. La sfârșitul anului viitor putem să spunem că vom avea pasajul Basarab recepționat, după mai bine de 15 ani de la momentul la care s-a deschis traficul pe el”, a afirmat acesta.

Cazul Cordău–Holod: Cum decade economia odată ce căile ferate sunt distruse prin indiferență. „Dacă o linie e scoasă din acte, nu mai există cale de întoarcere”
Cazul Cordău–Holod: Cum decade economia odată ce căile ferate sunt distruse prin indiferență. „Dacă o linie e scoasă din acte, nu mai există cale de întoarcere”
La marginea județului Bihor, între Cordău și Holod, o linie feroviară moartă de aproape două decenii așteaptă să îi fie decisă soarta, adică fie reconversia în pistă velo, fie...
Ministrul Finanțelor prezintă o statistică halucinantă: aproape jumătate dintre companiile active în România nu au cont sau card bancar
Ministrul Finanțelor prezintă o statistică halucinantă: aproape jumătate dintre companiile active în România nu au cont sau card bancar
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că aproape jumătate dintre firmele active din România nu au cont sau card bancar. Mai exact este...
#infrastructura, #Pasajul Basarab, #investitii, #bani publici , #infrastructura
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: razboiul nu se termina dupa intalnirea din Alaska. Care e urmatoarea tara vizata de "o operatiune militara speciala"
Adevarul.ro
De ce nu a semnat si Romania "declaratia europeana" privind summitul din Alaska. "Este o victorie a lui Putin, fara doar si poate"
DigiSport.ro
O avere! Cat costa, de fapt, inelul de logodna pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo

Ep. 117 - ATENTIE: Poți rămâne fără bani!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ruină pe bani publici. Pasajul Basarab, investiție de aproape 300 mil. euro, nu a fost recepționat oficial nici după 14 ani de la inaugurare
  2. Ministrul Finanțelor prezintă o statistică halucinantă: aproape jumătate dintre companiile active în România nu au cont sau card bancar
  3. Grecia, țara cu cea mai lungă săptămână de lucru din Uniunea Europeană. Pe ce loc se află România
  4. Isteria 5G stârnește noi controverse în România. 40% dintre români cred că este nocivă, în timp ce autoritatea de reglementare asigură că se respectă regulile de protejare a populației
  5. Ministerul Finanțelor activează modul „cyborg” pentru inspectorii ANAF. Aceștia vor purta bodycam-uri și vor susține „teste de integritate”
  6. După ce am avut mașini înmatriculate în Bulgaria, apar și firmele mutate în țara vecină. Mii de antreprenori români speră, în felul acesta, să scape de taxele mari din România
  7. Cine vrea să deschidă o firmă în România trebuie să bage foarte adânc mâna în buzunar. Capitalul social necesar crește de 8.000 de ori
  8. Taxa „Temu” pentru toți românii care comandă colete din afara UE. Câți bani trebuie să dai în plus la orice comandă sub 150 de euro
  9. Ministrul Finanțelor se leagă de profiturile multinaționalelor și cum acestea sunt scoase din România. "Am creat o nouă formulă de taxare, după modelul SUA"
  10. Profitul net al Grupului BVB a scăzut de aproape șase ori în primul semestru, la 1,48 milioane lei. Veniturile operaționale au scăzut și ele