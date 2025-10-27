Motivele pentru care nu există mai multe treceri între România și Bulgaria. „O doză de dispreț istoric care trebuie luată în calcul”

Vicepremierul bulgar și ministru al Transporturilor, Grozdan Karadjov, a acuzat recent autoritățile române de blocarea proiectelor care vizează extinderea conectivității de-a lungul Dunării, sugerând inclusiv că țara noastră împiedică construirea de noi poduri și legături de feribot între cele două țări. Ziare.com a discutat despre acest subiect cu Sergiu Mișcoiu, politolog și profesor la Universitățile Babeș-Bolyai din Cluj și Paris-Est Créteil, despre motivele pentru care, într-adevăr, în contextul în care frontiera cu Bulgaria este una din cele mai lungi hotare ale României, de ce nu există în 2025 mai multe puncte de trecere a graniței și de ce inițiativele care s-au conturat de-a lungul anilor nu au fost și puse în practică.

„Motivul pentru care nu avem mai multe conexiuni vamale între România și Bulgaria este mai degrabă unul istorico-cultural decât unul strict economic. După 1990, fiecare țară din Europa Centrală și de Est, dar cu atât mai mult țările din zona Balcanilor s-au orientat individual către alianțe cu Europa de Vest și cu Statele Unite ale Americii și s-au ignorat reciproc în condițiile în care și anterior se ignoraseră reciproc și exista o serie de rivalități cu țările vecine. România și Bulgaria se ignoră reciproc de ani buni de zile. Cooperarea este la un nivel minim și există și o doză de dispreț istoric care trebuie luată în calcul, între români și bulgari.

În mod cinic, cred că este concurența dintre ultimul și penultimul loc din Europa, dacă ne uităm pe statisticile Eurostat. Așadar, rivalitatea aceasta pentru a nu ocupa ultimul loc din coadă face ca proiectele de cooperare să fie declarate, prezentate, însă foarte puțin practicate. Este o situație bizară pe care o remarcă mulți analiști care se uită dinspre vest sau din alte zone către Europa de Este și mai ales către relația dintre România și Bulgaria și există un număr destul de redus de inițiative care țin de acțiuni de cooperare”, a explicat politologul.

Există și un nivel de neîncredere cultivat între cele două țări, întrucât, spune Mișcoiu, românii cred că bulgarii sunt mai rusofili, idee care generează de asemenea niște opreliști în colaborare. Pe de altă parte, bulgarii au avut în perioada anilor 2000 și 2010 o admirație pentru progresele României în lupta anticorupție, după care această admirație s-a redus și a căzut în derizoriu, mai ales după evenimentele din 2024 din România.

„Toate acestea cred că țin de resursele pe care cele două state sunt dispuse să le pună la dispoziție pentru a coopera, de modul în care se privesc și de concurența artificială stabilită între ele. Este păcat, pentru că sunt două state vecine cu o frontieră lungă și care ar putea să pună în valoare Dunărea într-o manieră foarte diferită față de modul în care este pusă în valoare acum – nu ca o frontieră, mai ales în contextul Spațiului Schengen, ci ca un culoar de transport, dar și ca un instrument de diplomație culturală. Dar acest lucru nu se întâmplă, din păcate, și sunt foarte puține asociații care apără aceste inițiative, dar în afara acestui interes care vin din partea societății civile, foarte puține inițiative sunt care să sprijine această cooperare”, a declarat Sergiu Mișcoiu.

Problemele cu care s-au confruntat bulgarii pentru asigurarea trecerilor navigabile pe Dunăre și ce spun autoritățile din țară

Potrivit oficialului din Executivul bulgar, în pofida eforturilor Bulgariei și a susținerii Comisiei Europene, România rămâne reticentă la ideea extinderii conectivității dincolo de actualul punct unic Ruse-Giurgiu. „Lucrăm de cinci luni la foaia de parcurs pentru coridoarele nord-sud. Este clar că România vrea să lase un singur punct, Ruse - Giurgiu. Ei nici măcar nu sunt pregătiți să semneze un acord pentru poduri noi. Nu este vorba despre bani sau construcții, ci pur și simplu despre un consimțământ pe hârtie”, a explicat Grozdan Karadjov, potrivit unui comunicat preluat săptămâna aceasta în presa din țară.

Acesta a mai adăugat că procedurile pentru construcția celui de-al treilea pod în zona Ruse sunt blocate de ani de zile, iar cele pentru reevaluarea de mediu abia acum încep să avanseze, în contextul în care linia de feribot dintre Ruse și Giurgiu ar putea prelua un sfert din traficul pe pod dar colaborarea este insuficientă.

În prezent, Podul Giurgiu-Ruse este cea mai practicată rută de trecere terestră către vecinii bulgari. Podul Calafat-Vidin, inaugurat în fast în 2013 există și este practicat de șoferi, însă este adesea închis temporar, iar rutele cu bacul pentru mașini nu sunt utilizate la adevăratul lor potențial. Trecerea la vama Giurgiu este totodată și subiectul scandalurilor cu privire la contrabandă și trafic ilegal de mărfuri și chiar de persoane. Mai multe incidente au avut loc doar anul acesta, inclusiv un caz care a implicat trafic de migranți, în mai 2025.

În ceea ce privește proiectele care par să stagneze, la finalul anului 2024 a fost obținută finanțarea pentru construirea așa-numitului pod Giurgiu-Ruse 2, denumit și Podul NATO, care ar trebui să facă parte din coridorul militar Grecia-România. Lucrările de construcție efective ar trebui să înceapă în 2026, iar termenul-limită pentru darea în folosință ar fi 2030. Acest al treilea pod peste Dunăre către Bulgaria, alături de o linie de feribot care ar trebui de asemenea să fie pusă la punct, vor face parte din infrastructura militară a coridorului militar Sud-Nord a NATO. În cadrul declarațiilor făcute recent, ministrul bulgar a raportat, pe de altă parte, progrese privind lucrările la terminalul intermodal din Ruse, care vor începe în curând, iar Compania Națională pentru Infrastructură Feroviară din Bulgaria a demarat deja pregătirile.

Cât despre planurile celor două țări de a asigura navigarea pe Dunăre, luna trecută s-a lansat prima achiziție din cadrul proiectului FAST DANUBE, potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, prin care se asigură navigabilitate pe Dunăre pentru o perioadă de 340 de zile/an, comparativ cu situația actuală, de 280 zile/an, iar ca rezultat, volumele de trafic sunt așteptate să crească cu minimum 20% comparativ cu nivelurile din 2014. În termeni europeni, proiectul asigură finalizarea coridorului Rin – Dunăre pe sectorul naval, acesta fiind o prioritate a Comisiei Europene, contribuind la asigurarea condițiilor de navigație fiabile și sigure pe aproximativ 14% din coridorul Rin-Dunăre, care reprezintă legătura pe apă de la vest la est în Europa, conectând 9 state membre ale UE, spun autoritățile române. Valoarea estimată a proiectului trece de 13 milioane de euro, iar lucrările ar trebui finalizate în circa 108 luni.

