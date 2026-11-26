Circulația trenurilor electrice pe întreaga distanță dintre Cluj-Napoca și Oradea ar putea deveni posibilă abia în 2030, potrivit unor estimări făcute de Asociația Pro Infrastructura, după monitorizarea șantierului Poieni-Aleșd. Organizația avertizează că aproximativ 20 de kilometri din defileul Crișului Repede, pe care îi consideră partea cea mai dificilă a lotului, sunt încă neatinși de lucrări. Raportarea CFR pentru septembrie 2026 indică un progres fizic de 39,69% pe acest sector și decembrie 2029 ca dată estimată de finalizare.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, asociația prezintă situația celor aproape 53 de kilometri dintre Poieni și Aleșd, în zona Chistag, filmați vineri și sâmbătă. Este lotul 3 al proiectului de electrificare și modernizare a Magistralei 300 între Cluj-Napoca și Oradea-Episcopia Bihor, executat de asocierea condusă de FCC Construccion, alături de Gülermak și CCN.

Aproape 20 de kilometri fără lucrări, în sectorul cel mai dificil

Cei de la Pro Infrastructura sunt de părere că lucrările de pe acest lot se vor prelungi mult în anul 2028, după care electrificarea și instalațiile de semnalizare ar mai necesita încă unul sau doi ani. „Partea cea mai grea, vreo 20 de kilometri între Vadu Crișului și Bucea, este neatinsă. Cu siguranță lucrările se vor întinde mult în 2028, mai ales acum că a dispărut complet presiunea pusă de PNRR. Adăugăm încă 1-2 ani pentru electrificare și semnalizare/instalații”, afirmă asociația. În aceste condiții, Pro Infrastructura consideră greu de imaginat circulația ramelor electrice pe întregul traseu Cluj-Napoca–Oradea înainte de sfârșitul anului 2029 și avansează anul 2030 ca perspectivă realistă.

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În situația proiectelor publicată de CFR, aferentă lunii septembrie 2026, lotul Cluj-Napoca-Aghireș era la 76%, Aghireș-Poieni la 76,50%, iar Aleșd-Frontieră Ungaria la 64,51%. Poieni-Aleșd avea cel mai redus progres fizic, de 39,69%. Documentul indică decembrie 2029 ca dată estimată de finalizare pentru fiecare dintre cele patru loturi. Pentru finanțare sunt menționate PNRR, Programul Transport și bugetul de stat.

Pe lângă dificultățile de execuție, sectorul Poieni–Aleșd are și o particularitate care îl deosebește de restul proiectului: va rămâne cu linie simplă, în timp ce celelalte trei loturi vor avea linie dublă. Potrivit Pro Infrastructura, costurile realizării unui al doilea fir în defileu au fost considerate prea mari, iar soluția aleasă presupune reabilitarea celor trei tuneluri existente. „Toți cei 53 de kilometri dintre Poieni și Aleșd rămân pe fir simplu, în timp ce loturile 1, 2 și 4 vor fi linie dublă. Costurile dublării în defileu au fost considerate a fi prea mari, cele trei tuneluri existente urmând a fi reabilitate”, explică organizația. Contractul pentru cei 52,74 kilometri a fost semnat la 10 noiembrie 2022, primul dintre cele patru loturi ale proiectului. Valoarea inițială a fost de aproximativ 2,117 miliarde de lei, fără TVA, potrivit comunicatului CFR de la semnare. Durata prevăzută era de 42 de luni de la începere: șase luni pentru proiectare și 36 pentru execuție. Data de începere consemnată în raportarea CFR este 16 ianuarie 2023.

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Modernizarea întregii rute Cluj-Oradea-Episcopia Bihor-Frontieră Ungaria acoperă aproximativ 166,4 kilometri. Proiectul urmărește electrificarea traseului, creșterea vitezelor de circulație până la 120-160 km/h, în funcție de sector, modernizarea stațiilor, podurilor și instalațiilor de siguranță. Într-un comunicat din ianuarie 2024, CFR estima finalizarea lucrărilor pe toate cele patru loturi în 2026, însă raportarea pentru septembrie 2026 plasează acum finalizarea la sfârșitul lui 2029.

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