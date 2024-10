Scandalul Planșeul Unirii. Expert: "La un cutremur mai mare, s-ar prăbuși, iar Dâmbovița ar inunda centrul orașului și o parte a liniei de metrou"

Scandalul consolidării şi refacerii Planşeului Unirii are noi ecouri. În timp ce Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, duce războiul autorizațiilor cu Daniel Băluţă, edilul Sectorului 4, specialiștii în domeniu trag un semnal de alarmă.

Într-un amplu material scris de romania.europalibera.org, inginerul Mihai Predescu, expert tehnic, face câteva dezvăluiri care pun în altă lumină pericolul care planează asupra centrului Bucureștiului.

"În partea de intersecție cu pasajul subteran (bd Dimitrie Cantemir cu Spaiul Unirii, n.r) sunt două infrastructuri care sunt practic rupte, au semne de cedare chiar în zona de circulație, adică nu sub parc. Dacă acele infrastructuri își continuă degradările, s-ar putea ajunge la lucruri foarte grave, cum ar fi un colaps. Din acest motiv, încadrarea tehnică ar putea intra în categoria a cincea (maximă, n.r.)", a declarat Predescu despre ce se întâmplă în prezent la planșeul de la Unirii.

Mai mult, expertul tehnic intervievat de sursa citată explică ce s-ar putea întâmpla în cazul unui cutremur cu magnitudine ceva mai mare.

"(...) fundațiile acelea care sunt cu semne destul de clare de degradări, să cedeze complet, caz în care planșeul din zona respectivă s-ar putea prăbuși în Dâmbovița. De aici poate să urmeze un efect de domino pentru că, sub deschiderea centrală a podului, pe sub ea, există caseta de ape reziduale a Dâmboviței. Dacă și la aceea se prăbușește planșeul de beton peste ea, s-ar putea să se degradeze și ea. În plus, căderea planșeului în apă înseamnă practic blocarea cursului Dâmboviței, care poate avea efecte destul de grave pentru că, bănuiesc, Dâmbovița poate fi reținută o vreme în amenajările din amonte, nu am idee cât de mult, și se poate ajunge la lucruri foarte, foarte grave".

Și linia de metrou Berceni-Pipera ar putea fi afectată în cazul prăbușirii planșeului, susține expertul tehnic.

"Metroul ar putea fi afectat în zona pasajului subteran, unde sunt galeriile respective (intersecția bd Dimitrie Cantemir cu Splaiul Unirii, n.r.). Dacă este să cadă structura (planșeul, n.r.) în Dâmbovița, e posibil să degradeze și pereul (strat de piatră care căptușește un taluz, n.r.) respectiv, să degradeze și caseta de ape reziduale și să se infiltreze apa, să ajungă la galeriile de metrou. E posibil".

Până la finalizarea reparațiilor întregului planșeu, adică nu mai puțin de doi ani de la începerea lucrărilor, expertul tehnic recomandă reducerea vitezei la 30 km/h, eliminarea opritoarelor care cauzează vibrații în placa de beton și interzicerea accesului vehiculelor cu o greutate mai mare de 10 tone.

