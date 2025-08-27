Drumul la mare ar putea deveni mai scump în curând. Autoritățile vor să mărească taxa de pod la Fetești, iar amenda pentru neplată crește și ea

Taxa de pod pentru trecerea la Fetești ar putea deveni mai scumpă. 2026 FOTO Hepta

Ministerul Transporturilor vrea să majoreze taxele de trecere a podurilor peste Dunăre de la Fetești și Giurgeni, precum și amenzile pentru neplata acestora. Este vorba de un proiect de ordonanță aflat în dezbatere publică, scrie avocatnet.ro.

Autoritățile susțin că această creștere este necesară deoarece valoarea amenzilor pentru neplata taxei de pod nu a fost actualizată de șapte ani și nu mai este în concordanță cu alte amenzi, iar anul trecut s-au emis peste 170.000 de sancțiuni pentru această încălcare, scrie avocatnet.ro.

Noua ordonanță va integra toate detaliile referitoare la taxa de pod în OG 15/2002, întrucât în prezent tarifele sunt stabilite printr-un alt act normativ, și anume Ordinul Ministerului Transporturilor 1.836/2018. Astfel, în OG 15/2002 vor fi introduse mai multe anexe care vor stabili noile tarife pentru trecerea podurilor peste Dunăre, iar prevederile Ordinului 1.836/2018 referitoare la taxa pentru podurile Giurgeni – Vadu Oii și Fetești – Cernavodă vor înceta să se mai aplice.

Noile tarife propuse sunt mai mari decât cele actuale: taxa pentru autoturisme va crește de la 13 lei la 19 lei pentru podurile Fetești-Cernavodă și de la 11 lei la 16 lei pentru podul Giurgeni-Vadu Oii. Tarifele pentru podul Giurgiu-Ruse nu vor fi modificate.

De asemenea, proiectul prevede majorarea amenzilor pentru neplata taxei de pod: amenzile minime vor crește de la 130 lei la 190 lei, iar cele maxime de la 260 lei la 380 lei.

Amenzile sunt calculate în raport cu taxa pentru trecerea podului de la Fetești, fiind de zece ori tariful de trecere pentru amenda minimă și de douăzeci de ori pentru amenda maximă. Plata amenzii se poate face în cel mult 15 zile de la primirea procesului-verbal, la jumătate din minimul amenzii.

Taxele plătite înainte de aplicarea noilor tarife rămân valabile.

