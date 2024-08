Sectorul cuprins între DN2 şi A2 al Centurii București va fi modernizat cu peste 450 de milioane de lei. Cum va arăta și când trebuie să fie gata FOTO

Contractul pentru modernizarea sectorului Centurii Bucureşti, cuprins între DN2 şi A2, cu o valoare de 451,16 milioane lei (fără TVA), a fost câştigat de asocierea Maristar COM SRL (lider) - Hydrostroy AS - Patstroy VDH EAD, a anunţat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.

"Am desemnat astăzi câştigătorul contractului pentru modernizarea sectorului Centurii Bucureşti cuprins între DN2 şi A2! Asocierea Maristar COM SRL (lider) - Hydrostroy AD - Patstroy VDH EAD are la dispoziţie 451,16 milioane de lei (fără TVA) şi 24 de luni (6 luni perioada de proiectare şi 18 luni durata de execuţie) pentru a finaliza lucrările", a scris Pistol, vineri, 30 august, pe pagina sa de Facebook.

Contractul (finanţat prin fonduri europene nerambursabile) prevede lărgirea la 4 benzi a Centurii Bucureşti (DNCB) pe o lungime de aproximativ 11 km şi construcţia a 3 noi pasaje:

pasaj rutier peste DJ301 la Cernica (400 metri), pasaj rutier peste calea ferată (CF) Bucureşti - Constanţa (124 m) şi pasaj rutier peste calea ferată (CF) Bucureşti - Olteniţa (105 m).

