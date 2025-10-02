Încă un tren Coradia Alstom, retras de pe șine. Situația la zi a problemelor tehnice cu noile garnituri cumpărate cu bani din PNRR

În prezent, din cele trei rame Coradia Alstom puse la dispoziţia CFR Călători de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară în cadrul Contractului de Servicii Publice mai sunt în circulaţie două rame, una dintre acestea fiind retrasă de către Alstom la data de 19 septembrie 2025 pentru aspecte de ordin tehnic.

Potrivit unui comunicat recent al CFR Călători, cele patru trenuri ce erau formate cu rame Coradia IR 16091, IR 16092, IR 16093 şi IR 16094 Bucureşti Nord - Constanţa şi retur, circulă în prezent cu vagoane şi locomotive PNRR. Instituția a anunțat că, din avizarea Alstom, începând cu data de 6 octombrie 2025, urmează a fi retrasă încă o ramă Coradia din motive de ordin tehnic, iar până la acest moment Alstom nu a comunicat o dată pentru repunerea în circulaţie a celor două rame.

„Menţionăm că CFR Călători face eforturi pentru a substitui ramele Coradia Alstom cu vagoane din parcul propriu de material rulant. CFR Călători cere scuze pasagerilor pentru neplăcerile întâmpinate”, a comunicat instituția.

Întârzieri mari la livrările garniturilor din partea Alstom

Potrivit unor clarificări citate astăzi de Hotnews, Autoritatea pentru Reformă Feroviară ar fi comunicat că, în prezent, la fabrica Alstom din Bautzen sunt în lucru 15 trenuri Coradia Stream, iar în perioada lunilor octombrie-decembrie 2025, vor fi livrate câte trei trenuri lunar, urmând ca, începând cu luna ianuarie 2026, ritmul livrărilor să crească la patru trenuri pe lună.

Amintim că, până acum, CFR Călători ar fi trebuit să integreze în flotă 12 trenuri Coradia, dar compania Alstom a avut întârzieri mari la livrarea garniturilor, inițial produse în Polonia, după care comenzile au fost mutate în Germania. În prezent au fost produse deja șapte trenuri Coradia Stream din totalul celor 37 de trenuri din contractul inclus în PNRR, cinci dintre ele fiind, tehnic vorbind, deja livrate.

