Vești bune pentru șoferi. Anul viitor se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de 390 de kilometri VIDEO

Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunțat joi, 25 septembrie, pe Facebook, că stadiul fizic al lucrărilor pe lotul Domnești Târg - Răcăciuni al Autostrăzii Focșani - Bacău a depășit 80%.

Potrivit lui Pistol, constructorul român lucrează pe toate cele 3 loturi ale tronsonului de autostradă Focșani – Bacău (95,9 km) cu aproximativ 4.000 de muncitori și, dacă se menține ritmul actual de lucru, anul viitor se va circula pe autostradă de la București la Pașcani, pe o distanță de 390 de kilometri.

”Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 2 (Domnești Târg - Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani-Bacău (A7) a depășit 80%”, scrie Pistol pe Facebook.

Până la finalul acestui an, circulația pe lotul 2 se va putea deschide cel puțin până la Adjud (17 kilometri din cei aproape 39 kilometri).

Valoarea acestui contract, finanțat prin PNRR, este de 2,48 miliarde lei (fără TVA).

Pe cei 38,78 kilometri ai acestui lot (care face parte din Autostrada Moldovei), unde antreprenorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu aproximativ 1.500 de muncitori și 422 de utilaje, se desfășoară următoarele lucrări: amenajare nod rutier Adjud (stadiul fizic este de 65%), amenajare nod rutier Răcăciuni (stadiul fizic este 85%), terasamente, așternere de mixturi asfaltice și strat de uzură, montare parapet metalic, realizare marcaje rutiere, montare panouri fonoabsorbante.

”La ora actuală constructorul român lucrează pe toate cele 3 loturi ale tronsonului de autostradă Focșani – Bacău (95,9 kilometri) cu aproximativ 4.000 de muncitori. Dacă se menține ritmul actual de lucru, anul viitor (2026) se va circula pe autostradă de la București la Pașcani, pe o distanță de 390 kilometri (A3 – A7)”, a adăugat el.

