Vești bune pentru șoferi. Anul viitor se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de 390 de kilometri VIDEO

Autor: Adrian Zia
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 18:52
436 citiri
Vești bune pentru șoferi. Anul viitor se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de 390 de kilometri VIDEO
Anul viitor se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de 390 de kilometri FOTO Facebook/Cristian Pistol

Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunțat joi, 25 septembrie, pe Facebook, că stadiul fizic al lucrărilor pe lotul Domnești Târg - Răcăciuni al Autostrăzii Focșani - Bacău a depășit 80%.

Potrivit lui Pistol, constructorul român lucrează pe toate cele 3 loturi ale tronsonului de autostradă Focșani – Bacău (95,9 km) cu aproximativ 4.000 de muncitori și, dacă se menține ritmul actual de lucru, anul viitor se va circula pe autostradă de la București la Pașcani, pe o distanță de 390 de kilometri.

”Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 2 (Domnești Târg - Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani-Bacău (A7) a depășit 80%”, scrie Pistol pe Facebook.

Până la finalul acestui an, circulația pe lotul 2 se va putea deschide cel puțin până la Adjud (17 kilometri din cei aproape 39 kilometri).

Valoarea acestui contract, finanțat prin PNRR, este de 2,48 miliarde lei (fără TVA).

Pe cei 38,78 kilometri ai acestui lot (care face parte din Autostrada Moldovei), unde antreprenorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu aproximativ 1.500 de muncitori și 422 de utilaje, se desfășoară următoarele lucrări: amenajare nod rutier Adjud (stadiul fizic este de 65%), amenajare nod rutier Răcăciuni (stadiul fizic este 85%), terasamente, așternere de mixturi asfaltice și strat de uzură, montare parapet metalic, realizare marcaje rutiere, montare panouri fonoabsorbante.

”La ora actuală constructorul român lucrează pe toate cele 3 loturi ale tronsonului de autostradă Focșani – Bacău (95,9 kilometri) cu aproximativ 4.000 de muncitori. Dacă se menține ritmul actual de lucru, anul viitor (2026) se va circula pe autostradă de la București la Pașcani, pe o distanță de 390 kilometri (A3 – A7)”, a adăugat el.

Investiții de milioane de lei, cu lacătul pe ușă. Un lot din autostrada Moldovei nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite
Investiții de milioane de lei, cu lacătul pe ușă. Un lot din autostrada Moldovei nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite
Investiții de milioane de lei sunt nefolosite, blocate de greșeli sau de birocrație, în România. Astfel, un lot al autostrăzii Moldovei nu poate fi deschis din cauza unor suduri executate pur...
Serviciul de emitere rovinietă și peaj prin SMS va funcționa vineri cu întreruperi. Anunțul făcut de CNAIR
Serviciul de emitere rovinietă și peaj prin SMS va funcționa vineri cu întreruperi. Anunțul făcut de CNAIR
Serviciul de emitere rovinietă și peaj prin SMS ar putea funcționa cu întreruperi vineri, ca urmare a lucrărilor de îmbunătățire a infrastructurii de comunicații cu operatorii de...
#infrastructura, #autostrada focsani bacau, #soferi, #CNAIR kilometri autostrazi , #infrastructura
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza de proportii! 20 de ani, dupa ce si-a filmat pe ascuns partenera
Adevarul.ro
Mesajul ciudat transmis de Rusia Romaniei si Moldovei, decriptat de un cunoscut expert: "Aparent complet bizar si inept, parte a unui plan aflat la inceput"
DigiSport.ro
Gata! Cu oferta pe masa, Dan Petrescu a luat decizia

LIVE ÎN 00:29:06

Ziare.com Fara Filtru,
Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

În 29 de minute

Notifică-mă

Episoade anterioare

Ieri, 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Marti, 23 Septembrie 2025, ora 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Vești bune pentru șoferi. Anul viitor se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de 390 de kilometri VIDEO
  2. Serviciul de emitere rovinietă și peaj prin SMS va funcționa vineri cu întreruperi. Anunțul făcut de CNAIR
  3. Asistentul Claude va fi disponibil în ecosistemul Microsoft 365. De ce e importantă mișcarea
  4. Huawei ia fața Samsung: cum a ajuns compania chineză liderul global al telefoanelor pliabile
  5. Găzduire Web în România: Avantajele unui serviciu de Web Hosting de calitate
  6. Tâmplărie PVC: o investiție durabilă în izolare termică și fonică
  7. BCE: Creșterea cheltuielilor pentru înarmare în Europa ar putea contribui la creșterea economică, dar ar accelera și inflația
  8. Michael Topolinski IV (InteRo): „Dacă vom livra proiecte care depășesc așteptările, putem juca un rol în îndepărtarea stigmei față de dezvoltatorii imobiliari”
  9. Creșterea încasărilor prin vizibilitate online: o oportunitate la îndemâna oricărei afaceri
  10. Care sunt orașele cu cele mai mici chirii din România. Apartamente și garsonierele din București se închiriază la cele mai mari prețuri