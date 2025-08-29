Negritoiu (ING): Ideea unei adoptari recente a euro risca sa devina un miraj periculos

Misu Negritoiu, directorul general al ING Bank Romania, este de parere ca ideea unei adoptari a euro in viitorul apropiat ar putea deveni un miraj periculos.

Mai mult, acesta considera ca in loc sa fie stimulata creditarea in lei, in realitate creste tot creditul in euro si a tinut sa precizeze ca, in cazul creditelor in euro, costurile sunt stabilite de Trichet (Jean-Claude Trichet, presedintele BCE - n.red), nu de BNR.

"Este o gluma ideea ca ne-am conectat la sistemul de plati in euro Target 2 si am mai facut un pas spre adoptarea monedei unice", a spus Negritoiu, citat de Ziarul Financiar.

Din punctul sau de vedere, discutia despre adoptarea euro se va relansa in cu totul alti termeni, nu neaparat pe vechile criterii de la Maastricht, ci mai degraba cu accent pe predictabilitatea si sustenabilitatea evolutiei economice.

"Si asta numai dupa ce Euroland isi rezolva propriile probleme. Intre timp, noi continuam creditarea in euro fara sa stim ce se va intampla in 20-25 de ani si pana la urma cream ceva de genul creditelor in franci elvetieni", a afirmat el.

