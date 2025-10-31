Cel mai important lucru pe care ar trebui să-l faci pentru grădina ta înainte de primul îngheț, potrivit profesioniștilor

Primul îngheț apare întotdeauna mai repede decât te aștepți. Și, fără exagerare, acele câteva zile care îl preced pot decide succesul sau eșecul grădinii de anul viitor. Înghețul marchează de obicei sfârșitul sezonului de creștere, dacă nu ai plante rezistente la frig, însă o pregătire inteligentă acum îți poate asigura plante perene mai puternice și un sol mai fertil primăvara viitoare.

Realsimple.com a vorbit cu câțiva experți în grădinărit pentru a afla care sunt sarcinile care ar trebui să fie o prioritate înainte de primul îngheț. Ei au explicat exact ce trebuie să faci înainte de acea dimineață rece, ca grădina ta să treacă cu bine peste iarnă.

Când are loc primul îngheț în acest an?

„Primul îngheț depinde de zona în care te afli, variază în funcție de regiune”, explică Rebecca Sears, specialist în grădinărit și director de marketing la Ferry-Morse. „În regiunile nordice, primul îngheț poate apărea încă de la sfârșitul lui septembrie, în timp ce în zonele sudice poate veni abia în noiembrie.”

Tammy Sons, expert în plante și fondatoarea TN Nursery, spune că poți folosi și surse regionale pentru o estimare mai precisă.

Ce trebuie să faci înainte de primul îngheț

Când te grăbești să pregătești grădina înainte de venirea frigului, experții spun că cel mai important pas este curățenia.

„Curățarea atentă a straturilor de flori trebuie să fie prima prioritate, deoarece aceasta pregătește terenul pentru toate celelalte etape de pregătire”, explică Sears. „Îndepărtarea buruienilor, a frunzelor căzute, a plantelor anuale ofilite și tăierea părților moarte sau bolnave ale plantelor perene oferă un nou început și te ajută să vezi mai clar ce trebuie divizat, mulcit sau protejat înainte de primul îngheț.”

Această curățare îmbunătățește circulația aerului și sănătatea solului, permițând plantelor perene să dezvolte rădăcini mai puternice pentru sezonul următor. Dar ai grijă să nu exagerezi: „Frunzele și tulpinile plantelor perene continuă fotosinteza chiar și după ce florile s-au ofilit, așa că nu le tăia până când acestea încep să se usuce și să devină maro — semn că nu vor mai produce creștere nouă înainte de îngheț.”

Tammy Sons este de acord că îndepărtarea resturilor este primul pas important pentru a proteja grădina pe timpul iernii. Motivul: nu vrei să cari în sezonul următor probleme precum dăunători sau boli fungice.

„Pregătirea grădinii pentru primul îngheț este o etapă esențială din rutina mea”, spune ea. „În primul rând, curăț orice resturi, frunze bolnave sau flori moarte, pentru a evita ca insectele și mucegaiul să ierneze acolo.”

Alte sarcini de făcut înainte de venirea iernii

Lasă o parte dintre frunze

„Când cureți straturile, e tentant să aduni toate frunzele căzute, ca să reduci riscul de mucegai”, spune Sears. „Dar multe insecte benefice iernează sub stratul de frunze, așa că îndepărtarea completă le-ar putea expune la frig.” Recomandarea ei: lasă un strat subțire de frunze acolo unde nu există pericol de dăunători sau boli, iar restul curăță-l.

Aplică un strat gros de mulci

Următorul pas este mulcirea. Sons recomandă aplicarea unui strat de 5–10 cm de material organic (frunze tocate, paie, compost) în jurul plantelor perene și al copacilor tineri. Acesta izolează rădăcinile de scăderile bruște de temperatură. Ai grijă să nu pui mulciul direct pe tulpină, pentru a evita putrezirea.

Tunde și udă plantele perene

Pe măsură ce se apropie primul îngheț, unele plante au nevoie de un mic impuls înainte de perioada de repaus. „Tund plantele perene sensibile și ud bine solul o ultimă dată, astfel încât acestea să aibă o rezervă de umiditate pe timpul iernii”, explică Sons. Această udare trebuie făcută înainte ca pământul să înghețe, altfel apa nu va mai putea pătrunde adânc și poate dăuna rădăcinilor.

Protejează sistemul de irigații

Dacă ai un sistem de aspersoare, acum e momentul să îl oprești.

„Când pregătești sistemul pentru iarnă, primul lucru este să închizi alimentarea cu apă”, spune Amy Mattox, specialistă în amenajări și proprietara Conserva Irrigation, Omaha. „Apa rămasă în conducte poate îngheța, ceea ce duce la fisuri și spargerea capetelor de aspersoare sau a supapelor.”

Așteptarea până după primul îngheț poate însemna reparații costisitoare, mai scumpe decât o simplă pregătire preventivă. „Recomandăm să programați această operațiune între octombrie și noiembrie, în funcție de regiune”, adaugă Mattox.

Curăță și depozitează uneltele de grădină

După ce ai plantat bulbii de primăvară (cu câteva săptămâni înainte de îngheț), e timpul să pui uneltele la adăpost. „Curăță și depozitează uneltele și golește furtunurile, pentru ca acestea să fie gata de folosit în primăvară, fără rugină sau daune provocate de frig”, spune Sears.

Șterge lamele cu o cârpă înmuiată în apă cu săpun sau alcool, ascuțite-le dacă e nevoie și depozitează totul într-un loc uscat, cum ar fi o magazie sau un garaj. Păstrează la îndemână doar uneltele de care mai ai nevoie, cum ar fi foarfeca pentru tăieri târzii de arbori.

