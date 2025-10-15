Vine frigul peste România. Unde vor fi temperaturi sub 0 grade Celsius

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 18:54
304 citiri
Vine frigul peste România. Unde vor fi temperaturi sub 0 grade Celsius
Vine frigul peste România FOTO Facebook/Meteoplus

Vine frigul peste România. Valul de aer polar care a acoperit mare parte din țară va aduce temperaturi și sub pragul înghețului. Elena Mateescu, șefa ANM, a explicat miercuri, 15 octombrie, cât de frig va fi în următoarele zile și unde se vor înregistra cele mai mici temperaturi.

„O vreme mai rece pentru mijlocul lunii octombrie. Contăm pe valori la scara întregii țări, la nivelul maximelor între 11 până la 17 grade Celsius.

Minimele vor fi și ele coborâte. Vorbim de valori între 0 până la 10 grade. Valori negative pe minus 3-4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, acolo unde se va forma și brumă.

În Capitală, de asemenea, o vreme mai rece, o maximă de 11-13 grade, iar minimele pe parcursul următoarelor nopți și dimineți, vor fi cuprinse între 5 până la 6 grade.

De vineri, la finalul de săptămână, temperaturile vor fi în creștere, astfel încât maximele vor fi din nou între 13 până la 21 de grade”, a declarat Elena Mateescu, la Antena 3 CNN.

USR vrea ca declarațiile de avere să rămână publice. Propunerea legislativă cu care partidul a venit, în ciuda deciziei CCR
USR vrea ca declarațiile de avere să rămână publice. Propunerea legislativă cu care partidul a venit, în ciuda deciziei CCR
Parlamentarii USR, membri în Comisiile Juridice ale celor două Camere, au depus o iniţiativă legislativă care menţine caracterul public al declaraţiilor de avere, după decizia Curţii...
Deputata Cristina Prună, furioasă că Senatul a respins proiectul desființării AMEPIP. "Acolo sunt oameni cu salarii cu 50% mai mari decât cele din administrația publică centrală"
Deputata Cristina Prună, furioasă că Senatul a respins proiectul desființării AMEPIP. "Acolo sunt oameni cu salarii cu 50% mai mari decât cele din administrația publică centrală"
Senatul a respins miercuri, 15 octombrie, proiectul depus de deputata Cristina Prună, vicepreşedintă a Comisiei pentru industrii şi servicii, pentru desfiinţarea Agenţiei pentru Monitorizarea...
#inghet, #vreme rece romania, #temperaturi scazute Romania, #frig Romania , #prognoza meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Acum e oficial! Lovitura pentru Gica Hagi
Digi24.ro
"Putin lupta pentru viata sa". Avertismentul ministrului estonian de externe
DigiSport.ro
S-a terminat! Posibila adversara a Romaniei si-a dat afara selectionerul, dupa o umilinta istorica

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. S-au filmat jucându-se într-o mașină cu un pistol și o bâtă de baseball. Ce s-a întâmplat după ce Poliția le-a bătut la ușă VIDEO
  2. Vine frigul peste România. Unde vor fi temperaturi sub 0 grade Celsius
  3. Ungurii au capturat o vulpe turbată și dau vina pe România. "Boala a apărut prin migraţia faunei sălbatice din ţările vecine"
  4. Războiul readuce Europa în logica Războiului Rece: Suedia își reface rezervele de alimente pentru prima dată după 1990
  5. Premierul Republicii Moldova, implicat în cinci firme dintr-un paradis fiscal. Administratorul lor este un avocat supus sancțiunilor internaționale
  6. Zidul anti-drone al UE, gata până în 2027. Ce dispozitive vor fi instalate în România
  7. Scandal între muncitorii străini veniți la muncă-n România. Un nepalez a sărit cu barda la doi colegi. Victimele au ajuns la spital, agresorul în arest
  8. Controverse după adoptarea noilor reguli de plată a pensiilor private. Negrescu: „Administratorii Pilonului 3 de pensii tocmai și-au tras un glonț în picior”
  9. Șeful NATO încearcă să liniștească țările membre: „Să nu îi luăm pe ruși prea în serios. Suntem mult mai puternici”
  10. "Războaiele trebuie anunțate cu 6 luni înainte și programate în perioadele mai libere". Răspuns acid al lui Lucian Mândruță pentru rezerviștii care s-au plâns