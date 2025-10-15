Vine frigul peste România. Unde vor fi temperaturi sub 0 grade Celsius

Vine frigul peste România. Valul de aer polar care a acoperit mare parte din țară va aduce temperaturi și sub pragul înghețului. Elena Mateescu, șefa ANM, a explicat miercuri, 15 octombrie, cât de frig va fi în următoarele zile și unde se vor înregistra cele mai mici temperaturi.

„O vreme mai rece pentru mijlocul lunii octombrie. Contăm pe valori la scara întregii țări, la nivelul maximelor între 11 până la 17 grade Celsius.

Minimele vor fi și ele coborâte. Vorbim de valori între 0 până la 10 grade. Valori negative pe minus 3-4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, acolo unde se va forma și brumă.

În Capitală, de asemenea, o vreme mai rece, o maximă de 11-13 grade, iar minimele pe parcursul următoarelor nopți și dimineți, vor fi cuprinse între 5 până la 6 grade.

De vineri, la finalul de săptămână, temperaturile vor fi în creștere, astfel încât maximele vor fi din nou între 13 până la 21 de grade”, a declarat Elena Mateescu, la Antena 3 CNN.

