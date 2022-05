Întreg corpul merită să fie răsfățat. Cremele, un must în îngrijirea de zi cu zi

Atenția noastră cade adesea doar pe îngrijirea anumitor părți ale corpului, cum ar fi fața, mâinile, gâtul și decolteul, sau în general zonele unde sesizam mici probleme sau imperfecțiuni.

Totuși, nu ar trebui să uităm că întreg corpul nostru merită să fie răsfățat și are de asemenea nevoi. Pielea este cel mai mare organ an corpului și cântărește circa 16% din greutatea corporală.

Cremele de corp zac adesea nefolosite pe rafturile din baie și le vine rândul doar când ne amintim de ele, când avem un eveniment mai special și vrem să fim ca scoase din cutie, sau când pielea noastră devine atât de uscată încât se transformă într-o necesitate.

Pe de altă parte, așa cum avem o rutină de seară și de dimineață în privința tenului de exemplu, ar trebui să ne intre în reflex să folosim cremă de corp o dată pe zi, seara, după duș.

Sigur, nu este vorba doar de hidratare. Cremele de corp țintesc multe alte probleme, cum ar fi celulita, vergeturile, estomparea cicatricilor și îmbătrânirea pielii.

Chiar dacă sunteți o persoană norocoasă și nu aveți nici una dintre problemele enumerate anterior, hidratarea rămâne în continuare importantă. În plus, cui nu îi place să aibă o piele fină, catifelată, ca de bebeluș?

Puteți alege o cremă cu ingrediente atent alese, ce vă va face să vă simțiți ca o regină: extract de caviar Beluga, aur, argint, platină și vitamina E. Extractul de caviar are proprietăți antioxidante și protejează pielea de efectele nocive ale razelor soarelui. Acest extract este cunoscut pentru prevenirea degradării elastinei, proteină elastică ce ajută țesuturile să revină la forma inițială după contracția mușchilor.

Conține și numeroase elemente hidratante, cum ar fi acizii grași Omega-3 și 6. Acești acizi vor menține pielea tânără și veți observa cum radiază.

Celulita apare cel mai adesea în zona feselor și picioarelor și afectează predominant femeile. O cremă nu este suficientă pentru a scăpa complet de celulită, dar problema poate fi cel puțin ameliorată. Un ingredient util care se găsește în produsele de calitate este extractul de Paraguariensis și Glaucina, care stimulează lipoliza și inhibă formarea celulelor adipoase și contribuie la îmbunătățirea drenajului și distribuției apei la nivel tisular, susținând procesul de slăbire și ajutând la menținerea unui aspect fin al pielii inclusiv în timpul curelor de slăbire.

În plus, să nu uităm că acneea nu apare doar pe față. Putem avea probleme cu coșurile pe spate sau decolteu de exemplu. Odată ce am scăpat de ele, lupta nu s-a terminat deoarece rămân semnele. Din fericire, există loțiuni de corp pentru regenerare și pentru estomparea cicatricilor post-acneice. Ideal ar fi un produs care să conțină acid hialuronic, ceară de albine, ulei de chia, squalane, vitaminele E și C.

O altă problemă este îmbătrânirea, care nu iartă pe nimeni. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, pielea își pierde elasticitatea și fermitatea. Ideal este să întârziem pe cât se poate fenomenul și să ameliorăm aspectul cu ajutorul unei loțiuni anti-îmbătrânire, pe care să o aplicăm zilnic, după duș. Ingredientele recunoscute pentru efectele benefice în acest sens sunt vitamina E, C, ulei de cocos, de măsline, ulei esențial de mandarină și iasomie și ulei de semințe de chia.

Fiecare experiență privind rutina de îngrijire a pielii este unică.